Торговля Азербайджана с Великобританией выросла в 3,9 раза

БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2026 года объем торговых операций между Азербайджаном и Великобританией составил 3 миллиарда 721 миллион долларов США.

Согласно расчетам Trend, проведенным на основе данных Государственного таможенного комитета Азербайджана, этот показатель увеличился на 2 миллиарда 765 миллионов долларов США, или в 3,9 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период товарооборот с Великобританией составил 10 процентов общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Великобритания заняла третье место среди стран, с которыми Азербайджан осуществлял наибольший объем торговых операций.

В январе-сентябре 2026 года экспорт продукции из Азербайджана в Великобританию составил 3 миллиарда 483 миллиона долларов США. Это на 3 миллиарда 242 миллиона долларов США, или примерно в 14,4 раза, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом на долю ненефтяной продукции пришлось 3 миллиарда 483 миллиона долларов США экспортных операций. Таким образом, Великобритания заняла первое место среди стран по объему экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана.

За отчетный период импорт из Великобритании составил 237 миллионов 839 тысяч долларов США, что на 476 миллионов 500 тысяч долларов США, или примерно в три раза, меньше показателя за аналогичный период 2025 года.

В целом в январе-сентябре 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на общую сумму 37 миллиардов 210 миллионов долларов США. Внешнеторговый оборот страны увеличился на 1 миллиард 836 миллионов долларов США, или на 5,2 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешнеторгового оборота на экспорт пришлось 23 миллиарда 865 миллионов долларов США, а на импорт - 13 миллиардов 346 миллионов долларов США. Таким образом, за год экспорт увеличился на 5 миллиардов 259 миллионов долларов США, или на 28,3 процента, а импорт сократился на 3 миллиарда 423 миллиона долларов США, или на 20,4 процента.

В результате во внешнеторговом балансе Азербайджана сформировалось положительное сальдо в размере 10 миллиардов 519 миллионов долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 8 миллиардов 379 миллионов долларов США, или в 5,7 раза.