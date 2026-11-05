В Азербайджане увеличится число предприятий, выплачивающих дивиденды в госбюджет

БАКУ /Trend/ - В 2027 году прогнозируется поступление в государственный бюджет 872 миллионов манатов в виде дивидендов от государственных предприятий.

Об этом говорится в проекте бюджетного пакета, в котором отражены основные показатели государственного бюджета на 2027 год.

Согласно документу, ожидается, что поступления от дивидендов предприятий, в которых государству принадлежит доля акций, составят 872 миллиона манатов. Это на 272 миллиона манатов, или 45,3% больше прогнозного показателя на 2026 год и на 235,4 миллиона манатов, или 37% больше фактического показателя за 2025 год.

Рост поступлений от дивидендов связывается с применением правил, регулирующих распределение чистой прибыли государственных предприятий и общие параметры дивидендной политики. Согласно правилам, утвержденным указом Президента Азербайджана от 29 декабря 2025 года, установлена обязанность выплачивать дивиденды в государственный бюджет для юридических лиц, находящихся в государственной собственности и контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

Отмечается, что в 2027 году прогнозируется поступление в государственный бюджет 434 миллионов манатов дивидендов от SOCAR и 175 миллионов манатов — от ОАО «Международный банк Азербайджана».

Вместе с тем предусмотрено, что от организаций, которые впервые выплатят дивиденды, в государственный бюджет в общей сложности поступит 263 миллиона манатов. Из этой суммы на холдинг оборонной промышленности «Азерсилах» приходится 71,3 миллиона манатов, ЗАО «Азербайджанские авиалинии» — 48,8 миллиона манатов, ЗАО «Азерголд» — 39,6 миллиона манатов, ОАО «Азерэнержи» — 36,5 миллиона манатов, ООО «Azercell Telekom» — 21,3 миллиона манатов.

Кроме того, ожидается поступление дивидендов в размере 7,9 миллиона манатов от ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана», 4 миллионов манатов — от ООО «Азералюминиум», 3,1 миллиона манатов — от публичного юридического лица «Государственное рекламное агентство», 2,3 миллиона манатов — от публичного юридического лица «Государственный кадастр и реестр недвижимого имущества», 2,4 миллиона манатов — от ОАО «Азеришыг», а от других государственных предприятий — в общей сложности 25,8 миллиона манатов.

Таким образом, если в 2026 году дивиденды в государственный бюджет выплачивали 2 предприятия, то в 2027 году предусмотрено увеличение этого показателя до 52.

Согласно проекту, прогнозируется поступление в государственный бюджет 949 миллионов манатов от платных услуг бюджетных организаций. Это на 72 миллиона манатов, или 7,1% меньше прогнозного показателя на 2026 год, но на 269,4 миллиона манатов, или 39,6% больше фактического показателя за 2025 год.

По прочим поступлениям в государственный бюджет предусмотрено 484 миллиона манатов. Это на 143 миллиона манатов, или 41,9% больше прогноза на текущий год.

В целом доходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39 миллиардов 254 миллионов манатов. Это на 645 миллионов манатов, или 1,7% больше прогнозного показателя на 2026 год и на 69,4 миллиона манатов, или 0,2% больше фактического показателя за 2025 год.

Ожидается, что в следующем году расходы государственного бюджета составят 42 миллиарда 400 миллионов манатов. Это на 696,4 миллиона манатов, или 1,7% больше прогнозного показателя на 2026 год и на 3 миллиарда 795,4 миллиона манатов, или 9,8% больше фактического показателя за 2025 год.