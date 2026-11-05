Опыт ASAN xidmət помог упростить предоставление госуслуг в Пакистане - министр

БАКУ /Trend/ - Центр ASAN xidmət, действующий в столице Пакистана Исламабаде на основе опыта Азербайджана, значительно упростил жизнь граждан страны.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила в четверг министр по вопросам развития информационных технологий и телекоммуникаций Исламской Республики Пакистан Шаза Фатима Хаваджа, выступая на международном мероприятии "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

По ее словам, центр, открытый премьер-министром Пакистана в январе текущего года, на первоначальном этапе предоставлял 64 услуги 12 государственными учреждениями. К настоящему времени его услугами воспользовались более 171 тысячи граждан.

"Партнерство с Азербайджаном в области проектирования, программного обеспечения и предоставления услуг сыграло ключевую роль в реализации проекта. Координация процессов приема документов и принятия решений 12 государственными учреждениями полностью изменила подход правительства к предоставлению услуг, ориентированных на граждан. Опыт, которым поделился Азербайджан, имеет для нас особую ценность", - подчеркнула она.

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

Саммит проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между Правительством Азербайджанской Республики и ООН. Организаторами мероприятия выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В мероприятии принимают участие около 200 человек, в том числе министры и высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.