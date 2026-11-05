Казахстан и Таджикистан укрепляют союзничество - к визиту Эмомали Рахмона в Астану

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Казахстан с официальным визитом 5-7 ноября по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Переговоры лидеров будут посвящены дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран. Визит пройдет на фоне саммита международной инициативы "Акабский процесс", который состоится в Астане 6 ноября с участием глав ряда государств. В тот же день в Казахстане будет находиться король Иордании Абдалла II, чей визит предусмотрен на 5-6 ноября.

Казахстанская сторона пока не раскрыла подробную повестку переговоров и перечень возможных документов. Эмомали Рахмон пробудет в Казахстане до 7 ноября, что позволит продолжить двусторонние контакты и после завершения саммита.

Дипломатические отношения между Казахстаном и Таджикистаном были установлены в январе 1993 года, тогда же подписано соглашение об основах двусторонних отношений. В 2015 году страны заключили договор о стратегическом партнерстве, а в мае 2023 года, во время государственного визита Эмомали Рахмона в Астану, - декларацию о союзническом взаимодействии. Следующим этапом стал государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Душанбе в августе 2024 года, в ходе которого был подписан Договор о союзнических отношениях. Таким образом, предстоящие переговоры пройдут в рамках уже закрепленного союзнического формата.

Регулярный политический диалог поддерживается и на высшем уровне. В апреле 2026 года в Астане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили, в частности, военное и военно-техническое сотрудничество, а также противодействие региональным и глобальным угрозам. В октябре 2026 года в телефонном разговоре Касым-Жомарт Токаев отметил роль Эмомали Рахмона в становлении суверенного Таджикистана, поддержании мира и укреплении двусторонних отношений.

Экономические связи остаются одним из ключевых направлений. По данным министерства иностранных дел Казахстана, к концу 2025 года взаимный товарооборот достиг 1,2 миллиарда долларов США. Главы государств ставили задачу довести его до 2 миллиардов долларов США в ближайшие годы. В феврале 2026 года министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе визита в Душанбе подтвердил готовность сторон работать над этой целью. Особое внимание тогда уделили расширению торговли, совместным инвестиционным проектам, энергетике, транспорту и безопасности. В том же месяце министерства иностранных дел двух стран подписали программу сотрудничества на 2026–2028 годы, предусматривающую регулярные политические консультации и развитие межведомственных контактов.

Структура торговли показывает взаимодополняемость экономик. Казахстан поставляет в Таджикистан пшеницу, природный газ, муку, ячмень, макаронные изделия и продукцию алюминиевой промышленности. В обратном направлении поставляются медные, цинковые и свинцовые руды и концентраты, сухофрукты, орехи, виноград и другая сельскохозяйственная продукция. По информации министерства иностранных дел Казахстана, в стране зарегистрировано более 500 юридических лиц и филиалов с таджикским участием и действует свыше 90 совместных предприятий. Это говорит о том, что отношения не ограничиваются поставками, а включают присутствие бизнеса на рынках обеих стран.

Достижение цели в 2 миллиарда долларов США предполагает расширение не только торговли, но и инвестиционного взаимодействия. В августе 2025 года Казахстан выразил готовность увеличить поставки на таджикский рынок сельскохозяйственной продукции, продовольствия и машиностроительных товаров на 200 миллионов долларов США. Стороны также обсуждали практическую реализацию договоренностей в водно-энергетической, транспортно-транзитной и культурно-гуманитарной сферах.

Транспорт и логистика имеют особое значение с учетом географического положения Таджикистана и его потребности в устойчивых транзитных маршрутах. Между странами действуют прямые авиарейсы Алматы - Душанбе и Астана - Душанбе. Стороны могут рассмотреть расширение транспортных связей и улучшение логистических условий для торговли, однако конкретные новые проекты в опубликованной информации о визите пока не названы.

Водно-энергетическое взаимодействие требует постоянной координации, поскольку использование водных ресурсов и развитие энергосистем затрагивают интересы нескольких государств региона. Эта тема вошла в число приоритетных на февральских переговорах глав внешнеполитических ведомств.

Отдельное место занимает региональная и международная безопасность. Казахстан и Таджикистан взаимодействуют в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), СНГ, ОДКБ и других площадок. Предстоящая встреча может стать поводом для дальнейшей координации позиций, хотя конкретные темы переговоров 5-7 ноября пока не раскрыты.

Совпадение визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона с саммитом «Акабского процесса» придает дополнительный международный контекст. Инициатива была запущена королем Иордании Абдаллой II в 2015 году и направлена на укрепление международного взаимодействия в противодействии терроризму и насильственному экстремизму. Она предусматривает неформальный диалог на высоком уровне с участием глав государств, представителей военных и силовых структур, экспертов по безопасности и международных организаций. Среди направлений работы - обмен разведывательной информацией и опытом, а также координация ответов на новые угрозы, в том числе связанные с применением беспилотных летательных аппаратов и других современных технологий.

В целом визит станет очередным этапом реализации уже сформированного стратегического партнерства и союзничества. Наиболее предметные темы - рост товарооборота до 2 миллиардов долларов США, инвестиционные связи, промышленная кооперация, транспорт, энергетика и региональная безопасность. Результаты визита будут зависеть от содержания переговоров и последующих решений правительств и профильных ведомств. Развитие отношений возможно как за счет ускорения торговли и выполнения прежних договоренностей, так и через более крупные совместные инвестиционные и производственные проекты, а также углубление сотрудничества в транспорте и энергетике.