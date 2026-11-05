Birbank Biznes предлагает до 5% скидки на микрокредит для бизнеса

Birbank Biznes запустил кампанию, в рамках которой индивидуальные предприниматели могут получить микрокредит на более выгодных условиях. С 29 октября по 30 ноября 2026 года клиенты, оформившие кредит полностью онлайн через приложение Birbank Biznes, смогут воспользоваться скидкой до 5%.

Оформление кредита осуществляется полностью в онлайн-формате. Для получения средств не требуются поручительство, залог, выездная проверка бизнеса или дополнительные документы. Таким образом, предприниматели могут получить необходимое финансирование без лишних процедур и затрат времени.

Микрокредит предназначен для физических лиц, имеющих ИНН и занимающихся предпринимательской или профессиональной деятельностью. Предприниматели, работающие в сферах торговли, производства, услуг, индустрии красоты, сельского хозяйства и других направлениях, могут получить кредит в размере от 500 до 50 000 манатов полностью в цифровом формате через приложение Birbank Biznes.

Цифровое решение Birbank Biznes позволяет оперативно рассматривать кредитные заявки. Благодаря этому предприниматели получают более быстрый и удобный доступ к финансированию, необходимому для развития своего бизнеса.

Подробная информация о кампании: www.b-b.az/ocre

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.