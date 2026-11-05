Управление многофункциональными комплексами требует учета потребностей разных категорий пользователей - PASHA Property Management

БАКУ /Trend/ - При управлении многофункциональными комплексами необходимо учитывать потребности различных категорий пользователей, включая представителей бизнеса, жителей, посетителей торговых зон и гостиничного сектора. При этом операционные команды следует привлекать уже на ранних этапах разработки проектов.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил в четверг генеральный директор PASHA Property Management Турал Алиев в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

По его словам, управление многофункциональными комплексами сопряжено с определенными сложностями, поскольку каждая категория пользователей имеет свои приоритеты.

"Например, бизнесу необходимы стабильность и эффективность, тогда как жители нуждаются в комфорте, безопасности и приватности. Для торговых зон, в свою очередь, важны доступность и постоянный поток посетителей.

Поэтому удовлетворить столь разнообразные потребности достаточно сложно", - отметил он.

Турал Алиев подчеркнул, что особое значение имеет взаимодействие операционных команд с подразделениями, отвечающими за разработку проектов, еще до начала их эксплуатации.

По его словам, если операционные аспекты не учитываются на этапе проектирования, это впоследствии может привести к росту эксплуатационных расходов, снижению удовлетворенности клиентов и необходимости дополнительных капитальных вложений. Кроме того, подобные недоработки могут создавать препятствия для ведения бизнеса.

Он также отметил, что при планировании многофункциональных комплексов необходимо заранее определять как минимум три основных приоритета каждой категории пользователей, учитывая в том числе различия между торговыми зонами премиального и массового сегментов.

"Необходимо прислушиваться к клиентам не только на этапе эксплуатации, но и задолго до него - уже при формировании стратегической концепции создания многофункционального пространства", - добавил Турал Алиев.