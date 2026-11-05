Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития

БАКУ/ Trend/ - Деятельность ASAN xidmət, согласующаяся с Целями устойчивого развития, высоко оценивается и ООН. Присуждение ASAN xidmət в 2015 году «Премии государственных услуг ООН», а в 2019 году – «Специальной премии в области развития государственных услуг с применением цифрового управления» является показателем признания наших достижений на международном уровне.

Об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему».

«Сотрудничество с ООН создает новые возможности для продвижения этого опыта на более широкой географии. Подписанное в 2024 году между Азербайджаном и ООН Соглашение о вкладе предусматривает продвижение модели ASAN xidmət на четырех континентах.

Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития, вносить вклад в международную деятельность, направленную на оказание качественных государственных услуг», - подчеркивается в обращении главы нашего государства.

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

Саммит проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между Правительством Азербайджанской Республики и ООН. Организаторами мероприятия выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В мероприятии принимают участие около 200 человек, в том числе министры и высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.