Азербайджан и Эстония обсудили перспективы сотрудничества в сфере ИКТ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Эстония обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в социальной сети X.

"По инициативе Эстонской ассоциации информационных технологий и телекоммуникаций (ITL) мы провели круглый стол с делегацией представителей IT-компаний.

В ходе встречи мы проинформировали эстонские компании о последних нововведениях в сфере цифровизации в Азербайджане, новом пакете принятых законодательных актов, а также возможностях, созданных в технологическом секторе.

Кроме того, мы обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере ИКТ, возможности выхода эстонских компаний на азербайджанский рынок и реализации совместных проектов", - говорится в публикации.

Отметим, что накануне министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял участие в четвертом заседании Межправительственной комиссии Эстония-Азербайджан.

Во встрече приняли участие министр юстиции и цифровых дел Эстонии Лийза-Ли Пакоста и министр иностранных дел Маргус Цахкна. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в сферах транспорта, логистики, торговли, цифрового развития и инноваций.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам развития искусственного интеллекта, цифрового правительства, технологического предпринимательства и региональной транспортной связанности, а также перспективам взаимодействия в сферах энергетики, торговли и образования.

По итогам заседания был подписан протокол, отражающий основные вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи.