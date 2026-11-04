В Азербайджане утверждены новые тарифы на доставку писем и посылок

БАКУ /Trend/ - Утверждены тарифы на услуги по доставке корреспонденции, оказываемые Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана внебюджетным организациям.

Соответствующее решение приняла коллегия Службы.

Согласно решению, отправка конверта весом до 50 граммов в пределах города или района составляет 2,5 маната, весом 50–200 граммов — 3 маната, весом 200–500 граммов — 3,5 маната. Тариф для конвертов весом от 500 граммов до 1 килограмма составляет 4 маната, а для конвертов весом 1–2 килограмма — 4,5 маната.

Тарифы на отправку конвертов по республике или воздушным транспортом в соответствии с указанными весовыми категориями установлены в размере 6; 6,5; 7; 7,5 и 8 манатов. За каждый полный или неполный килограммовый вес конверта свыше 2 килограммов начисляется дополнительно 1 манат.

Доставка посылок в пределах города или района при весе до 2 килограммов составляет 5 манатов, от 2 до 5 килограммов — 5,5 маната, а свыше 5 килограммов — 6 манатов.

Соответствующие тарифы на отправку посылок по республике или воздушным транспортом составляют 8,5; 9 и 9,5 маната. За каждый полный или неполный килограммовый вес посылки свыше 5 килограммов начисляется дополнительно 1 манат.

Тарифы указаны без учета НДС.