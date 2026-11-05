Как в Париже отметили День Победы Азербайджана - рассказывает Фидан Гаджиева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ – В преддверии 8 Ноября – Дня Победы Азербайджана, в Париже состоялся грандиозный музыкальный вечер "Эхо чести" (Les Échos de l’honneur), объединивший известных азербайджанских и европейских исполнителей на сцене легендарного концертного зала Bobino. Мероприятие было организовано посольством Азербайджана во Франции при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Ассоциации диалога Франция – Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA).

"Для нас было большой честью представить классическое искусство на одной из легендарных сцен Парижа в преддверии столь знаменательного события – Дня Победы Азербайджана. Такие вечера особенно ценны тем, что через музыку мы рассказываем миру о нашей стране, её истории, культуре и духовном богатстве. Я счастлива, что публика так тепло принимала наших исполнителей. Зал был полностью заполнен, а вечер прошёл с большим успехом", – сказала в интервью Trend участница концерта, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

Bobino – один из самых известных концертных залов французской столицы, на сцене которого в разные годы выступали легенды французской эстрады и театра – от Барбары и Эдит Пиаф до Жоржа Брассенса, Раймона Девоса и Пьера Ле Лурона.

Организационную работу на высоком уровне обеспечила Айтан Мурадова. Вечер прошёл под патронатом посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой.

Открывая мероприятие, посол поприветствовала представителей дипломатического корпуса, гостей и участников, выразив благодарность за проявленный интерес к истории, народу и культуре Азербайджана. Она отметила особое значение 8 Ноября в современной истории страны, подчеркнув, что в Азербайджане свято чтят память героев, отдавших свои жизни за территориальную целостность Родины.

Лейла Абдуллаева подчеркнула, что честь народа заключается не только в сохранении исторической памяти, но и в способности беречь свою культуру и передавать национальное наследие будущим поколениям. Она также отметила богатство азербайджанского музыкального наследия, уходящего корнями в многовековые традиции.

Говоря о значении музыкального вечера в Париже, посол отметила, что культура обладает особой силой сближать народы, преодолевать барьеры и укреплять связи между странами. Она выразила надежду, что "Эхо чести" станет не только символом памяти и национальной гордости, но и торжеством красоты, культурного обмена, азербайджано-французской дружбы, мира, взаимного уважения и надежды.

Особо подчеркнув объединяющую силу музыки, Лейла Абдуллаева отметила её способность находить отклик в сердцах людей независимо от национальности и культурных различий.

Главным героем вечера, безусловно, стала музыка. Она объединила разные эпохи, национальные традиции и художественные направления, продемонстрировав, что настоящее искусство способно возвышаться над границами и становиться универсальным языком общения между народами.

Музыкальная программа отличалась особой многогранностью. В ней прозвучали произведения выдающихся азербайджанских композиторов – Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Ниязи, Асафа Зейналлы, Арифа Меликова, Мусы Мирзоева, Эльзы Ибрагимовой, Фикрета Амирова, Муслима Магомаева и Шахина Мусоаглу, присутствовавшего в зале.

Азербайджанская классика органично сочеталась с европейским музыкальным наследием. Были представлены фрагменты из опер - Камиля Сен-Санса "Самсон и Далила", Жоржа Бизе "Кармен" и Джузеппе Верди "Травиата".

"Программа была выстроена с тонким художественным вкусом: меланхоличные, лирические, радостные и торжественные произведения сменяли друг друга, создавая особую эмоциональную атмосферу", – отметила Фидан Гаджиева.

Камерным оркестром руководил главный дирижёр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев. В одном из номеров он передал дирижёрскую палочку Савитри де Рошфор, которая представила публике вальс Гара Гараева.

Особое впечатление на зрителей произвели выступления народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой, заслуженного артиста Рамиля Гасымова и флейтиста Агарахима Гулиева, проживающего во Франции. Выступления артистов сопровождалось продолжительными аплодисментами.

Музыкальная программа не ограничилась концертными номерами. У входа в зал была представлена экспозиция работ азербайджанских художниц Наргиз Гулиевой и Асмар Нариманбековой. Таким образом, изобразительное искусство стало органичным продолжением музыкального вечера, придав мероприятию более широкое культурное звучание.

"Музыка – это не только символ исторической памяти и национальной гордости. Это универсальный язык, способный объединять людей независимо от их происхождения, убеждений и культурной принадлежности. "Эхо чести" в Париже стало именно таким событием – вечером, в котором память о Победе Азербайджана органично соединилась с красотой музыки, уважением к национальному наследию и стремлением к культурному диалогу", – добавила Фидан Гаджиева.

"Эхо чести" ещё раз показало, что культурное наследие не знает границ, а музыка не только остаётся одним из самых искренних способов рассказать миру о своей стране. но и способствует построению мостов взаимопонимания между странами и народами.

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