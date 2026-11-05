БАКУ /Trend/ - Иран и Оман обсудили ситуацию в регионе.

Как сообщает Министерство иностранных дел Ирана, обсуждение состоялось в четверг в ходе телефонного разговора между главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Сейедом Бадром Аль-Бусаиди.

В ходе беседы министры обменялись мнениями по вопросам политического и дипломатического урегулирования ситуации, направленного на достижение мира и стабильности в регионе.

Напомним, что очередное обострение отношений между США и Ираном началось 8 июля. В этот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что эти действия стали ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.

В результате конфликта морская торговля через Ормузский пролив оказалась фактически парализована.