Азербайджан выплатит 25 млн манатов членских взносов международным организациям

БАКУ/Trend/ - В 2027 году расходы Азербайджана, связанные с международными отношениями, иностранной помощью и содержанием торговых представителей за рубежом, прогнозируются в размере 569,5 миллиона манатов.

Об этом сообщается в проекте бюджетного пакета на 2027 год.

Согласно документу, это на 20 миллионов манатов, или на 3,6 процента больше по сравнению с прогнозом на 2026 год.

В следующем году 230 миллионов манатов из предусмотренных средств будут направлены на содержание дипломатических представительств и консульств Азербайджана за рубежом. Средства, выделяемые на эти цели, на 15 миллионов манатов, или на 7 процентов превышают показатель 2026 года.

Кроме того, на членские взносы в международные и региональные организации предусмотрено 25 миллионов манатов, а на международную деятельность и другие мероприятия подобного характера — 7 миллионов манатов.

На проведение мероприятий международного уровня прогнозируется выделение 224 миллионов манатов, а на выплату членских взносов в международные финансово-кредитные организации — 42,5 миллиона манатов.

В то же время на расходы, связанные с оказанием иностранной помощи и содержанием торговых представителей Азербайджана за рубежом, предусмотрены средства в размере 41 миллиона манатов.