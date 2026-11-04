Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об усилении борьбы с загрязнением атмосферного воздуха

БАКУ / Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по усилению борьбы с загрязнением атмосферного воздуха.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Государственная комиссия по изменению климата и охране атмосферного воздуха, созданная распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 30 апреля 1997 года № 560, в целях обеспечения реализации системных и координированных мер в сфере предотвращения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения его качества должна подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики до 1 ноября 2027 года проект «Национального плана действий по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха в Азербайджанской Республике на 2028–2035 годы» (далее — Национальный план действий).

При подготовке проекта Национального плана действий необходимо обеспечить:

комплексную реализацию приоритетов страны по чистой окружающей среде и "зеленому" росту, определенных в «Национальных приоритетах социально-экономического развития: Азербайджан 2030», утвержденных распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года № 2469, во взаимосвязи с Парижским соглашением, принятым на 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP21), а также результатами 29-й Конференции сторон (COP29) и целями документов «Обновленные, 3-и Определяемые на национальном уровне вклады» и «Стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития Азербайджана»;

оценку текущего состояния качества атмосферного воздуха, основных источников загрязнения и негативного воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека и окружающую среду;

совершенствование системы мониторинга качества атмосферного воздуха, инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий и их источников, а также укрепление механизмов государственного учета, наряду с приведением механизмов обмена информацией по трансграничному загрязнению в соответствие с международными стандартами;

определение мер, направленных на сокращение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух по основным отраслям экономики, и совершенствование соответствующих экологических стандартов;

внедрение и совершенствование передовых технологий и механизмов цифрового контроля;

учет критериев качества атмосферного воздуха при планировании городов и других населенных пунктов, применение принципа зонирования в соответствии с уровнем загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах и разработку дополнительных планов мероприятий для территорий с высоким уровнем загрязнения;

определение возможностей использования инструментов экономического стимулирования, механизмов "зеленого" финансирования и государственно-частного партнерства;

расширение возможностей доступа общественности к информации о качестве атмосферного воздуха;

В целях использования передового международного опыта при подготовке проекта Национального плана действий должна быть проведена оценка возможностей привлечения международных организаций, экспертов и специализированных консалтинговых компаний, а также использования потенциала местных научных организаций, специалистов и институтов гражданского общества в этой сфере.

Для обеспечения исполнения пункта 1.1 настоящего распоряжения должны быть приняты также иные необходимые меры.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.