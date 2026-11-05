Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.

В письме, опубликованном на официальном интернет-сайте Президента Азербайджанской Республики, говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Федеративной Республики Бразилия.

Азербайджан придает большое значение развитию дружественных отношений с Бразилией. Убежден, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия для укрепления межгосударственных связей, расширения представляющего взаимный интерес сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности на благо дружественного народа Бразилии".