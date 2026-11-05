Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией приближается к $900 млн

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Грузией составил 887,950 миллиона долларов США.

Об этом свидетельствуют подсчеты Trend, проведенные на основе данных Государственного таможенного комитета.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года данный показатель вырос на 264 миллиона долларов США, или на 42,3 процента.

В отчетный период товарооборот с Грузией составил 2,39 процента от общего торгового оборота Азербайджана. Таким образом, Грузия расположилась на 8-й строчке в списке стран, с которыми Азербайджан проводит наибольший объем торговых операций.

В январе-сентябре этого года экспорт продукции из Азербайджана в Грузию зафиксирован на уровне 757,490 миллиона долларов США. Это на 262 миллиона долларов США, или примерно на 52,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На долю ненефтяной продукции пришлось 443 миллиона долларов США экспортных операций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Грузию вырос на 198,2 миллиона долларов США, или в 1,8 раза.

За отчетный период Азербайджан осуществил импортные операции из Грузии на сумму 130,459 миллиона долларов США, что означает рост на 1,934 миллиона долларов США, или на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В целом в январе-сентябре 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на общую сумму 37,210 миллиарда долларов США.

Внешнеторговый оборот Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,836 миллиарда долларов США, или на 5,2 процента.

На экспорт пришлось 23,865 миллиарда долларов США, а на импорт — 13,346 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота. Таким образом, за последний год экспорт вырос на 5,259 миллиарда долларов США, или на 28,3 процента, а импорт сократился на 3,423 миллиарда долларов США, или на 20,4 процента.

В результате во внешнеторговом балансе Азербайджана сформировалось положительное сальдо в размере 10,519 миллиарда долларов США. Этот показатель в годовом сравнении увеличился на 8 миллиардов 379 миллионов долларов США, или в 5,7 раза.