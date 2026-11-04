Обнародованы макроэкономические прогнозы Азербайджана на 2027–2030 годы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2027–2030 годах среднегодовой реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) прогнозируется на уровне 3,3 процента, а ненефтегазового ВВП — 4,4 процента. Ожидается, что основной движущей силой экономического роста в этот период станет ненефтегазовый сектор.

Об этом сообщается в проекте бюджетного пакета на 2027 год.

Согласно документу, при подготовке макроэкономических прогнозов учитывались динамика развития экономики страны, возможные воздействия глобальных экономических процессов на экономику, действующие отраслевые стратегические документы, среднесрочные цели развития, реформы и параметры бюджетной политики.

Основные рамки на следующий стратегический период определят «Стратегия социально-экономического развития на 2027–2030 годы» и «II Государственная программа Великого возвращения».

Рост ВВП будет обеспечен в основном за счет ненефтяного сектора

Согласно прогнозам проекта, номинальный ВВП Азербайджана в 2027 году составит 141 миллиард манатов. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был на уровне 126,5 миллиарда манатов, в 2025 году — 129,1 миллиарда манатов, а в 2026 году ожидается на уровне 138 миллиардов манатов.

В 2027 году реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 2,7 процента. В 2027–2030 годах ожидается, что среднегодовой реальный рост достигнет 3,3 процента.

Прогнозируется, что в этот период роль ненефтегазового сектора в экономике еще больше усилится. Так, ожидается, что ненефтегазовый ВВП в 2027 году составит 109,1 миллиарда манатов, а темп реального роста — 4,4 процента. Среднегодовой реальный рост этого сектора на 2027–2030 годы также прогнозируется на уровне 4,4 процента.

Для сравнения отметим, что ненефтегазовый ВВП в 2024 году был на уровне 86,2 миллиарда манатов, в 2025 году — 92,3 миллиарда манатов, а в 2026 году ожидается на уровне 100 миллиардов манатов.

Спад в нефтегазовом секторе продолжится

В нефтегазовом секторе под влиянием показателей добычи в последующие годы ожидается продолжение тенденции к снижению.

Так, прогнозируется, что объем сектора в ВВП в 2027 году составит 31,9 миллиарда манатов. Это ниже ожидаемого показателя 2026 года в 38 миллиардов манатов. Сообщается, что реальный рост в нефтегазовом секторе в 2027 году сократится на 1,8 процента, а в 2027–2030 годах продемонстрирует отрицательную динамику в среднем на 0,4 процента в год.

В документе отмечается, что снижение добычи нефти в последние годы оказало негативное влияние на темпы роста сектора. Прогнозы по добыче нефти и газа подготовлены на основе данных соответствующих организаций.

Согласно показателям добычи, ожидается, что нефтегазовый сектор в 2027 году сократится на 1,8 процента, а в 2028–2030 годах на фоне стабилизации добычи нефти вырастет в среднем на 0,1 процента.

Прогнозы по добыче нефти и газа

Согласно показателям, содержащимся в проекте бюджетного пакета, прогнозируется снижение добычи нефти в Азербайджане с 29,1 миллиона тонн в 2024 году до 26,6 миллиона тонн в 2027 году. В 2028 году ожидается добыча 26,1 миллиона тонн нефти, в 2029 году — 26,6 миллиона тонн, а в 2030 году — 26,3 миллиона тонн.

Добыча природного газа, увеличившись с 38,6 миллиарда кубометров в 2024 году до 38,9 миллиарда кубометров в 2025 году, в 2026 году составит 37,8 миллиарда кубометров, а в 2027 году — 35,6 миллиарда кубометров.

Ожидается, что в 2028 году добыча газа снизится до 33,2 миллиарда кубометров, а в последующие годы, увеличиваясь, составит 35,3 миллиарда кубометров в 2029 году и 36,6 миллиарда кубометров в 2030 году.

Какие факторы ускорят развитие ненефтегазового сектора?

В проекте говорится, что несмотря на продолжение геополитической и геоэкономической напряженности, сохранение неопределенностей и рисков в мировой экономике, в 2025 году и за истекший период 2026 года в экономике Азербайджана, в том числе в ненефтегазовом секторе, наблюдалась положительная динамика.

Отмечается, что совершенствование механизмов гарантий и субсидирования процентов по кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства, поддержка транспортных расходов при экспорте ненефтегазовой продукции, компенсация расходов на экспортное оформление, а также субсидирование платежей за подключение промышленных и сельскохозяйственных объектов к электрической сети в среднесрочном периоде внесут вклад в развитие сектора.

Наряду с этим, в целях обеспечения устойчивого экономического роста в ненефтегазовом секторе приоритетным считается ряд направлений. К ним относятся ускорение диверсификации экономики и экспорта, повышение эффективности механизмов государственной поддержки предпринимательства, усиление роли финансового сектора в экономической активности, поощрение частных инвестиций и привлечение прямых иностранных инвестиций в ненефтегазовый сектор.

В то же время среди основных целей — расширение механизмов государственно-частного партнерства, повышение экономической эффективности деятельности принадлежащих государству юридических лиц, более эффективное управление государственными активами и их поэтапная передача в управление и собственность частного сектора.

Среди других важных направлений — расширение применения искусственного интеллекта и инноваций, ускорение цифровой трансформации, повышение производительности за счет современных технологий в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, увеличение производства возобновляемой энергии и углубление энергетической трансформации.

Кроме того, в качестве факторов, поддерживающих экономический рост, указываются реинтеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны, восстановительно-строительные работы в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, ускорение социально-экономического развития регионов и эффективное использование возможностей, создаваемых Средним коридором.

Согласно проекту, предусмотренный в среднесрочном периоде рост в ненефтегазовом секторе сформируется в основном за счет динамичного развития ненефтегазовой промышленности, строительства, туризма, торговли и транспортной сферы.