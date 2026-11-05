Иранские банки увеличили кредитование жилищного и строительного секторов на 20%

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 сентября 2026 года) объем кредитов, предоставленных иранскими банками жилищному и строительному секторам, увеличился на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта - 22 сентября 2025 года).

Об этом свидетельствуют статистические данные Центрального банка Ирана.

Согласно статистике, за указанный период объем кредитования жилищного и строительного секторов составил 1,47 квадриллиона риалов (около 781 миллиона долларов США). За аналогичный период прошлого иранского года банки предоставили этим секторам кредиты на сумму 1,22 квадриллиона риалов (около 651 миллиона долларов США).

За шесть месяцев на строительство жилья и объектов строительного сектора было выделено 689 триллионов риалов (около 366 миллионов долларов США).

Кроме того, иранские банки предоставили жилищному и строительному секторам кредиты на пополнение оборотного капитала на сумму около 482 триллионов риалов (около 256 миллионов долларов США).

Согласно статистическим данным, за отчетный период на приобретение жилья было предоставлено кредитов на сумму 230 триллионов риалов (около 122 миллионов долларов США), на работы по развитию - 52,5 триллиона риалов (около 27,9 миллиона долларов США), а на внесение залога за аренду жилья - 5,31 триллиона риалов (около 2,82 миллиона долларов США).

Также за шесть месяцев иранские банки предоставили жилищному и строительному секторам кредиты на приобретение личных средств на сумму 4,66 триллиона риалов (около 2,47 миллиона долларов США), на ремонтные работы - 4,6 триллиона риалов (около 2,46 миллиона долларов США), на самозанятость - 2,36 триллиона риалов (около 1,25 миллиона долларов США). Объем безвозмездных выплат составил 939 миллиардов риалов (около 498 тысяч долларов США).

Отметим, что за шесть месяцев текущего иранского года банки и финансовые учреждения страны предоставили различным секторам экономики кредиты на общую сумму 55,3 квадриллиона риалов (около 29,6 миллиарда долларов США). Объем кредитования увеличился на 57,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Добавим, что за прошлый иранский год (21 марта 2025 года - 20 марта 2026 года) объем кредитов, предоставленных иранскими банками жилищному и строительному секторам, составил 2,83 квадриллиона риалов (около 2,15 миллиарда долларов США). По сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 года - 20 марта 2025 года) объем кредитования этих секторов увеличился на 0,6 процента. За предыдущий иранский год банки предоставили жилищному и строительному секторам кредиты на сумму 2,82 квадриллиона риалов (около 2,14 миллиарда долларов США).