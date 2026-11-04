Обнародованы прогнозы по госбюджету на период до 2030 года в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Более низкие по сравнению с прогнозами темпы роста ненефтегазового ВВП в Азербайджане могут оказать негативное влияние на доходы государственного бюджета и фискальный баланс, а также привести к превышению установленного целевого показателя отношения ненефтяного базового дефицита к ненефтяному ВВП.

Об этом сообщается в бюджетном пакете, охватывающем проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год.

В документе отмечается, что влияние возможных изменений темпов роста ненефтегазового ВВП на фискальные показатели формируется в основном за счет изменений экономической активности и налоговой базы. Эти изменения влияют на доходы сводного бюджета, отношение ненефтяного базового дефицита к ненефтяному ВВП, а также отношение баланса сводного бюджета к ВВП.

В целях учета неопределенностей, связанных с экономическим ростом, проведены оценки по различным вероятностным сценариям, отличающимся от базового прогноза. Так, подготовлены различные риск-сценарии на основе отклонения темпов роста ненефтегазового ВВП на 2027–2030 годы от базового сценария на 0,5, 1 и 2 процентных пункта в положительную и отрицательную стороны.

Согласно оценкам, в 2030 году во втором и третьем пессимистических сценариях ожидается превышение установленного промежуточного целевого показателя отношения ненефтяного базового дефицита к ненефтяному ВВП на уровне 12 процентов на 0,2 и 2,1 процентного пункта соответственно. Иными словами, предполагается вероятность роста этого показателя в данных сценариях до 12,2 и 14,1 процента соответственно.

Согласно прогнозам, отношение ненефтяного базового дефицита к ненефтяному ВВП в 2022 году составило около 22,8 процента. В 2023 году этот показатель находился на уровне 22 процентов, в 2024 году — 20 процентов, а в 2025 году — около 18,5 процента. Прогнозируется, что показатель, снизившийся в 2026 году примерно до 17,6 процента, начиная с 2027 года будет изменяться в различных направлениях в зависимости от сценариев экономического роста.

В документе также оценено влияние изменений темпов роста ненефтегазового ВВП на фискальный баланс сводного бюджета.

Согласно документу, отношение баланса сводного бюджета к ВВП составило около 6,7 процента в 2022 году, 9 процентов — в 2023 году, 5,1 процента — в 2024 году, а в 2025 году находилось на уровне 4 процентов. Прогнозируется, что в 2026 году этот показатель снизится до 0,8 процента, а в 2027 году возникнет дефицит в размере около 1,7 процента.

Динамика фискального баланса в последующие годы будет зависеть от темпов экономического роста. Так, более низкие по сравнению с базовым сценарием темпы роста ненефтегазового ВВП окажут негативное влияние на баланс сводного бюджета за счет ослабления экономической активности и налоговых поступлений. Напротив, более высокий экономический рост позволит улучшить фискальный баланс, создав условия для расширения налоговой базы и увеличения доходов бюджета.

Какие меры будут приняты для снижения рисков?

В бюджетном пакете отмечается, что в целях ограничения влияния возможного замедления темпов роста ненефтегазового ВВП на бюджетные доходы и фискальный баланс предусматривается реализация ряда мер.

В этих рамках в качестве приоритетных направлений определены расширение налоговой базы, дальнейшее укрепление налогового администрирования и продолжение среднесрочной фискальной консолидации. Эти меры послужат сокращению влияния возможных негативных отклонений по экономическому росту на бюджетные показатели и сохранению фискальной устойчивости в среднесрочном периоде.

Наряду с этим, предусматриваются меры в направлении повышения эффективности деятельности государственных предприятий, оптимизации государственных субсидий, поэтапного снижения роли регулируемых цен, а также совершенствования стандартов управления и отчетности на госпредприятиях.

В документе подчеркивается, что эти шаги позволят снизить потенциальную нагрузку, которая может возникнуть на государственные финансы, улучшить конкурентную среду и поддержать ненефтяной экономический рост.