Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему».

Текст обращения опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджанской Республики.

В обращении отмечается:

"Уважаемые участники мероприятия,

Приветствую вас на международном мероприятии на тему «Саммит ООН по инновациям в сфере в управления: Развитие институтов, готовых к будущему». Добро пожаловать в Азербайджан!

Доступность государственных услуг, прозрачность и цифровизация являются важными условиями устойчивого развития. В результате последовательных реформ, направленных на совершенствование государственного управления в Азербайджане, в 2012 году была создана служба ASAN xidmət, обеспечивающая оказание качественных государственных услуг с применением инновационных подходов и принципов интегрированного обслуживания.

Заложившая основу для перехода к качественно новому этапу отношений государства и граждан, ASAN xidmət сегодня является не только передовым национальным опытом в сфере управления, но и уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес. Обмен этим опытом более чем с 50 странами и его успешное применение в различных государствах доказывают, что ASAN xidmət является эффективной институциональной моделью в организации государственных услуг.

Деятельность ASAN xidmət, согласующаяся с Целями устойчивого развития, высоко оценивается и ООН. Присуждение ASAN xidmət в 2015 году «Премии государственных услуг ООН», а в 2019 году – «Специальной премии в области развития государственных услуг с применением цифрового управления» является показателем признания наших достижений на международном уровне.

Сотрудничество с ООН создает новые возможности для продвижения этого опыта на более широкой географии. Подписанное в 2024 году между Азербайджаном и ООН Соглашение о вкладе предусматривает продвижение модели ASAN xidmət на четырех континентах.

Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития, вносить вклад в международную деятельность, направленную на оказание качественных государственных услуг.

Уверен, что сегодняшнее мероприятие послужит продвижению прогрессивных идей и новых подходов, а также выдвижению конкретных инициатив.

Желаю успехов работе саммита, всем участникам – плодотворных дискуссий".

Отметим, что в Баку проходит международное мероприятие "Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему".

Саммит проводится в рамках Соглашения о взносах, подписанного в ноябре 2024 года между Правительством Азербайджанской Республики и ООН. Организаторами мероприятия выступают Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам.

В мероприятии принимают участие около 200 человек, в том числе министры и высокопоставленные должностные лица государств-членов ООН, руководители международных и региональных организаций, партнеры по развитию, а также представители частного сектора и академических кругов.