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Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)

Культура Новость 5 ноября 2026 17:39 (UTC +04:00)
Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)
Фото: Агентство кино Азербайджанской Республики
Динара Захрабекова
Динара Захрабекова
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках VI Международного кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата" состоялся Кинематографический саммит, объединивший представителей киноиндустрии из 10 стран и 10 автономий. Участники встречи обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере кинематографа и перспективы реализации совместных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Одной из главных тем обсуждения стало объединение творческого потенциала тюркских народов и расширение возможностей для совместной работы в киноиндустрии. В частности, участники рассмотрели перспективы создания специальной программы поддержки кинематографа тюркских государств по примеру европейского фонда Eurimages, действующего под эгидой Совета Европы.

Азербайджанскую делегацию на саммите возглавил начальник отдела аудиовизуальных и креативных индустрий ARKA Туран Мамедли. Он представил информацию о результатах и основных направлениях развития национальной киноиндустрии за последние три года.

В своем выступлении Туран Мамедли сообщил, что в период с 2023 по 2026 год Агентство кино оказало финансовую поддержку в общей сложности 130 кинопроектам. Производство 73 фильмов уже завершено, еще 57 проектов находятся в стадии реализации.

В качестве одного из успешных примеров международного сотрудничества Туран Мамедли привел полнометражный художественный фильм режиссера Вагифа Мустафаева "Насреддин Ходжа" ("Молла Насреддин: друг моих трудных дней"), созданный при поддержке шести тюркских государств.

Особое внимание представитель Азербайджана уделил необходимости проведения совместных культурных мероприятий, укрепления профессиональных связей и создания специального фонда, который позволил бы объединить ресурсы для финансирования совместных кинопроектов.

Т.Мамедли подчеркнул важность сотрудничества в сфере производства анимационных фильмов для детей тюркоязычных стран. В этой связи он предложил провести в декабре в Баку День анимации Тюркского мира. По его мнению, мероприятие могло бы стать еще одной площадкой для творческого взаимодействия и обмена опытом между представителями анимационной индустрии тюркских государств.

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Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)
Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)
Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)
Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)
Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)
Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)
Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)
Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)

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