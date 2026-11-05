Баку может стать площадкой для проведения Дня анимации Тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VI Международного кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата" состоялся Кинематографический саммит, объединивший представителей киноиндустрии из 10 стран и 10 автономий. Участники встречи обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере кинематографа и перспективы реализации совместных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Агентства кино Азербайджанской Республики (ARKA).

Одной из главных тем обсуждения стало объединение творческого потенциала тюркских народов и расширение возможностей для совместной работы в киноиндустрии. В частности, участники рассмотрели перспективы создания специальной программы поддержки кинематографа тюркских государств по примеру европейского фонда Eurimages, действующего под эгидой Совета Европы.

Азербайджанскую делегацию на саммите возглавил начальник отдела аудиовизуальных и креативных индустрий ARKA Туран Мамедли. Он представил информацию о результатах и основных направлениях развития национальной киноиндустрии за последние три года.

В своем выступлении Туран Мамедли сообщил, что в период с 2023 по 2026 год Агентство кино оказало финансовую поддержку в общей сложности 130 кинопроектам. Производство 73 фильмов уже завершено, еще 57 проектов находятся в стадии реализации.

В качестве одного из успешных примеров международного сотрудничества Туран Мамедли привел полнометражный художественный фильм режиссера Вагифа Мустафаева "Насреддин Ходжа" ("Молла Насреддин: друг моих трудных дней"), созданный при поддержке шести тюркских государств.

Особое внимание представитель Азербайджана уделил необходимости проведения совместных культурных мероприятий, укрепления профессиональных связей и создания специального фонда, который позволил бы объединить ресурсы для финансирования совместных кинопроектов.

Т.Мамедли подчеркнул важность сотрудничества в сфере производства анимационных фильмов для детей тюркоязычных стран. В этой связи он предложил провести в декабре в Баку День анимации Тюркского мира. По его мнению, мероприятие могло бы стать еще одной площадкой для творческого взаимодействия и обмена опытом между представителями анимационной индустрии тюркских государств.

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