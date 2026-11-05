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В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)

Общество Новость 5 ноября 2026 19:10 (UTC +04:00)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
Фото: Embassy of the Republic of Azerbaijan to Turkmenistan

БАКУ /Trend/ - По инициативе посольства Азербайджана в Туркменистане в Государственной академии искусств Туркменистана была организована экскурсия на международную художественную выставку «Мама-природа» - Mama-Nature, организованную Фондом Гейдара Алиева при поддержке Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В мероприятии, которое прошло с участием заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой и заместителя министра культуры Азербайджана Саадат Юсифовой, приняли участие руководители и сотрудники иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в этой стране, представители средств массовой информации, а также преподаватели, студенты и представители общественности.

В ходе экскурсии участники ознакомились с представленными на выставке произведениями искусства и узнали об основной идее и концепции проекта.

Выставка, открывшаяся 20 октября в Государственной академии искусств Туркменистана, продлится до 30 ноября текущего года.

В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» (ФОТО)

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