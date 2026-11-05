Прожиточный минимум в Азербайджане к 2030 г. достигнет 359 манатов

БАКУ /Trend/ - В 2027 году прожиточный минимум в Азербайджане составит 314 манатов, для трудоспособного населения — 334 маната, пенсионеров — 258 манатов, детей — 274 маната.

Об этом сказал заместитель министра экономики Сахиб Алекперов в ходе обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год» на совместном заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике и комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, в 2026 году прожиточный минимум в стране установлен на уровне 300 манатов, для трудоспособного населения — 317 манатов, пенсионеров — 245 манатов, детей — 260 манатов.

Заместитель министра отметил, что, согласно прогнозам, в 2027–2030 годах прожиточный минимум в стране составит соответственно 314, 329, 344 и 359 манатов.

С. Алекперов также подчеркнул важную роль инвестиционной активности в обеспечении экономического роста и создании новых рабочих мест.

«За 9 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал в реальном выражении выросли на 10,9%, а частные инвестиции в ненефтегазовом секторе — примерно на 21%. Эти инвестиции создают возможности для развития новых производственных сфер и сфер услуг, расширения экономической активности и занятости в регионах», — отметил он.

Заместитель министра также обозначил основные экономические приоритеты на предстоящий период.

По его словам, к основным задачам относятся полное внедрение принятых инструментов поддержки и регулярная оценка их экономического эффекта, создание механизмов долгосрочного финансирования промышленных и производственных проектов, расширение объемов и географии ненефтегазового экспорта.

Кроме того, к числу приоритетов относятся ускоренная реализация стратегических инвестиционных проектов, стимулирование экономической активности вдоль транспортных коридоров, а также обеспечение выполнения Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы и второй Государственной программы по Великому возвращению.