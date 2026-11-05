На выплату трудовых пенсий в Азербайджане в следующем году направят 8,7 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В 2027 году расходы на выплату трудовых пенсий в Азербайджане прогнозируются на уровне 8 миллиардов 669,43 миллиона манатов.

Это отражено в законопроекте «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2027 год».

Согласно документу, расходы на выплату трудовых пенсий увеличатся на 676,55 миллиона манатов, или 8,46 процента по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.

При подготовке прогноза также была учтена индексация трудовых пенсий в соответствии с ожидаемыми темпами роста номинальной заработной платы. Так, показатель индексации пенсий на 2027 год рассчитан на уровне 7,5 процента.

В документе отмечается, что к концу 2026 года ежемесячный размер пенсий, как ожидается, составит 663,82 маната. С учетом этого показателя, а также динамики ежемесячного изменения размеров пенсий был спрогнозирован объем расходов на выплату пенсий в 2027 году.

В целом в 2027 году на выплаты населению предусмотрено 8 миллиардов 950,06 миллиона манатов. Из этой суммы 280,63 миллиона манатов будет направлено на выплату пособий за счет обязательных взносов на государственное социальное страхование.

Отметим, что выплата трудовых пенсий составляет основную часть средств, предусмотренных на выплаты населению.