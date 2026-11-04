Названы актуальные цены на золото в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - На рынке Азербайджана 1 грамм ювелирных изделий из золота 585-й пробы предлагается примерно за 150-170 манатов, 750-й пробы - за 190-220 манатов, а 999-й пробы - за 230-260 манатов.

Об этом Trend сообщил заместитель председателя правления Общественного объединения "Ассоциация ювелиров Азербайджана", председатель Технического комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням, экономист Ровшан Амирджанов.

По его словам, на рынке Азербайджана не установлена единая цена на ювелирные изделия из золота. Приведенные ценовые диапазоны являются ориентировочными и могут различаться в зависимости от вида изделия, страны производства, модели и ценовой политики продавца.

Эксперт отметил, что на стоимость золота на мировом рынке влияют глобальные экономические процессы, денежно-кредитная политика, геополитические события и ожидания инвесторов.

"В последние дни расчетная цена наиболее активно торгуемого фьючерсного контракта на золото опустилась ниже 3 900 долларов за тройскую унцию. Это минимальный показатель по данному контракту с октября 2025 года", - сообщил он.

Р. Амирджанов пояснил, что ожидания сохранения процентных ставок на высоком уровне или их повышения увеличивают привлекательность доходных финансовых инструментов для инвесторов. Поскольку золото не приносит процентного дохода, рост доходности таких инструментов повышает альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

"В результате спрос на золото может ослабнуть, а давление на его цену - усилиться. Укрепление доллара США по отношению к другим валютам также может оказывать давление на выраженную в долларах стоимость золота, одновременно делая его дороже для покупателей, использующих другие валюты", - добавил эксперт.

По словам экономиста, рост цен на нефть может усилить инфляционные ожидания и повысить вероятность того, что центральные банки будут дольше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Вместе с тем усиление геополитической напряженности и закупки золота центральными банками могут поддерживать его стоимость.

Он подчеркнул, что перечисленные факторы взаимосвязаны, а направление изменения рыночных цен на золото зависит от спроса со стороны инвесторов, их склонности к риску и других рыночных показателей.

"Снижение цен, наблюдаемое в последние дни, связано с ростом цен на нефть, инфляционными опасениями и ожиданиями сохранения процентных ставок на высоком уровне", - отметил Р. Амирджанов.

Эксперт также рассказал о факторах, влияющих на формирование розничных цен на местном рынке. По его словам, помимо международных котировок золота и стоимости металла с учетом пробы изделия, учитываются расходы на изготовление и дизайн, стоимость драгоценных камней, затраты на импорт и логистику, налоги и другие платежи, а также торговая наценка продавца.

Р. Амирджанов подчеркнул, что снижение цен на мировом рынке не обязательно сразу и в том же объеме отражается на розничной стоимости изделий в местных магазинах.

"Себестоимость имеющихся запасов зависит от цен, по которым они были приобретены ранее. По мере изменения стоимости новых поставок это влияние может постепенно отражаться на розничных ценах. В изделиях простой формы без камней доля золота в общей стоимости выше, поэтому изменения могут ощущаться более отчетливо. Вместе с тем скорость и масштаб изменения цен зависят от запасов продавца, условий закупки и ценовой политики", - пояснил он.

Р. Амирджанов также прокомментировал динамику цен на бриллианты и цветные драгоценные камни. По его словам, в последнее время ситуация на алмазном рынке различалась в зависимости от размерных и качественных категорий.

"Согласно анализу, опубликованному Rapaport, в октябре индексы цен на некоторые мелкие бриллианты круглой огранки высокого качества выросли, а индекс цен на бриллианты весом в один карат незначительно повысился. Вместе с тем в отдельных категориях бриллиантов весом 1-1,49 карата цены снизились или остались стабильными. Поэтому было бы неправильно делать однозначный вывод об общем росте или снижении цен на алмазы", - заявил эксперт.

Он отметил, что стоимость таких цветных драгоценных камней, как рубины, изумруды, сапфиры и александриты, также зависит от вида камня, веса в каратах, цвета, чистоты, происхождения и способа обработки. На этом рынке не наблюдается единой тенденции изменения цен.

По словам Р. Амирджанова, согласно последним аукционным данным, средняя цена продажи рубинов оказалась выше по сравнению с предыдущим аукционом. Однако, поскольку состав и качественные характеристики выставляемых на торги камней различаются, этот показатель нельзя рассматривать как свидетельство общего роста рыночных цен на все рубины.

"В изделиях с драгоценными камнями и сложной ювелирной работой доля стоимости изготовления и самих камней в итоговой цене может быть выше. Поэтому изменения мировых цен на золото могут оказывать относительно менее значительное влияние на стоимость таких изделий", - добавил Р. Амирджанов.