Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении в связи с завершением своей дипмиссии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев в связи с завершением дипломатической деятельности в этой стране провел встречу с премьер-министром Кении, министром иностранных дел и диаспоры этой страны Мусалией Мудавади.

Как сообщили в посольстве, на встрече было выражено удовлетворение текущей динамикой развития отношений между двумя странами.

Премьер-министр М. Мудавади заявил, что встреча Президента Кении Уильяма Руто с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе визита в Баку для участия в WUF13 и искренние отношения между лидерами служат интересам двух стран, отметил важность максимального использования возможностей для расширения существующего сотрудничества. Он поздравил С. Гаджиева с избранием генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В свою очередь, С. Гаджиев поблагодарил премьер-министра за усилия правительства Кении по расширению сотрудничества с Азербайджаном и поддержку, оказанную ему в ходе дипломатической деятельности.

На встрече отмечалось принятие Президентом Ильхамом Алиевым верительных грамот новоназначенного посла Кении в Азербайджане. В то же время состоялся общий обмен мнениями о деятельности СВМДА, в том числе о роли Кении в изучении потенциала межрегионального сотрудничества на этой платформе.