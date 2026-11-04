Азербайджан выделит ₼65,9 млн на лечение онкологических больных

БАКУ /Trend/ - Расходы на здравоохранение в Азербайджане в 2027 году предусмотрены в размере 2 миллиардов 84,1 миллиона манатов. Это на 59,8 миллиона манатов, или 3 процента, больше по сравнению с 2026 годом и на 808,8 миллиона манатов, или 63,4 процента, больше по сравнению с исполнением бюджета за 2025 год.

Об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", вынесенном на обсуждение Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно документу, доля расходов на здравоохранение в структуре государственного бюджета составит 4,9 процента.

По сравнению с 2023 годом в 2027 году доля этих расходов в структуре государственного бюджета увеличится на 0,2 процентного пункта, а их объем в абсолютном выражении вырастет на 362 миллиона манатов, или 21 процент.

Из средств, предусмотренных на здравоохранение, 1,1 миллиарда манатов, или 52,8 процента, направят на финансирование обязательного медицинского страхования населения за счет государственных средств. Это на 200 миллионов манатов, или 22,2 процента, больше по сравнению с 2026 годом.

Министерству здравоохранения Азербайджана на 2027 год предусмотрено выделить 293,7 миллиона манатов, что на 19,2 миллиона манатов, или 7 процентов, больше по сравнению с 2026 годом.

Из этой суммы:

- 69,5 миллиона манатов направят на содержание больниц общего и специализированного профиля, медицинских центров и оказание специализированных медицинских услуг;

- 10,1 миллиона манатов - на обеспечение деятельности санаториев восстановительного лечения;

- 2,6 миллиона манатов - на оказание услуг по переливанию крови;

- 2,5 миллиона манатов - на содержание организаций, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в сфере здравоохранения;

- 151,6 миллиона манатов - на прочие расходы, включая судебно-медицинские, медико-криминалистические, медико-биологические и судебно-химические экспертизы;

- 57,4 миллиона манатов - на санитарно-эпидемиологические мероприятия, обеспечение контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой, а также мониторинг инфицированных лиц и контактировавших с ними.

На обеспечение медицинской помощью лиц, определенных законодательством, для Специальной медицинской службы Азербайджанской Республики предусмотрено 24,9 миллиона манатов. Это на 6,1 миллиона манатов, или 32,4 процента, больше по сравнению с 2026 годом.

На лечение и реабилитацию пациентов с онкологическими заболеваниями, обеспечение их лекарственными препаратами и укрепление материально-технической базы этой сферы в общей сложности направят 65,9 миллиона манатов. Из них 64,3 миллиона манатов предусмотрено для Национального онкологического центра, а 1,6 миллиона манатов - для Онкологической клиники Азербайджанского медицинского университета.

Национальному офтальмологическому центру имени академика Зарифы Алиевой выделят 8,6 миллиона манатов. Средства предназначены для обеспечения населения специализированной офтальмологической помощью, разработки и внедрения научно и методически обоснованных мер по борьбе с заболеваниями глаз, а также организации специализированной офтальмологической помощи в стране.

Кроме того, в 2027 году Министерству здравоохранения Азербайджана предусмотрено выделить 99,6 миллиона манатов на финансирование ряда мероприятий в сфере здравоохранения.

Средства направят на улучшение обеспечения пациентов лекарственными препаратами, средствами самоконтроля и другими необходимыми принадлежностями, дальнейшее расширение мер по борьбе с заболеваниями, а также повышение осведомленности населения о профилактике и лечении различных заболеваний.