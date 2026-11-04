Король Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Хранитель Двух Святынь, Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего стремительного развития и прогресса.

Особо подчеркиваю исключительную значимость братских отношений, связывающих две дружественные страны и их народы. Мы активно работаем над их укреплением и развитием во всех сферах.

Передаю Вашему превосходительству свои приветствия и почтение".