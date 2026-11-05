  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

СГБ Азербайджана провела операцию: предотвращена попытка контрабандной переправки наркотиков в страну с помощью дрона

Общество Новость 5 ноября 2026 12:50 (UTC +04:00)
СГБ Азербайджана провела операцию: предотвращена попытка контрабандной переправки наркотиков в страну с помощью дрона
Фото: Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Редактор Все материалы

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) продолжает мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Исламской Республики Иран организовал контрабандную переправку особо крупной партии наркотических средств с помощью дрона вблизи городка вынужденных переселенцев из Джабраила в Билясуварском районе.

В рамках проведенных мероприятий граждане Азербайджанской Республики Бадалов Руфат Байрам оглы и Мухтаров Рустам Али оглы, прибывшие на место с целью забрать наркотические средства и впоследствии организовать их сбыт, были задержаны непосредственно на месте преступления.

У них обнаружили и изъяли 14 килограммов 158 граммов высушенной марихуаны, 979 граммов метамфетамина и 23,1 грамма опия.

По возбужденному уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Читайте Trend в

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
Лента

Лента новостей

Читать все новости