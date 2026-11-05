СГБ Азербайджана провела операцию: предотвращена попытка контрабандной переправки наркотиков в страну с помощью дрона

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) продолжает мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Исламской Республики Иран организовал контрабандную переправку особо крупной партии наркотических средств с помощью дрона вблизи городка вынужденных переселенцев из Джабраила в Билясуварском районе.

В рамках проведенных мероприятий граждане Азербайджанской Республики Бадалов Руфат Байрам оглы и Мухтаров Рустам Али оглы, прибывшие на место с целью забрать наркотические средства и впоследствии организовать их сбыт, были задержаны непосредственно на месте преступления.

У них обнаружили и изъяли 14 килограммов 158 граммов высушенной марихуаны, 979 граммов метамфетамина и 23,1 грамма опия.

По возбужденному уголовному делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.