Главная цель заключается в обеспечении достаточного дохода фермеров - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Целью аграрной политики на освобожденных от оккупации территориях является предоставление 50% сельскохозяйственных земель возвращающемуся населению, а оставшихся 50% — в аренду для инвестиционных целей.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в четверг журналистам в рамках Первого азербайджанского регионального форума по аквакультуре, проходящего в Баку.

Министр сообщил, что возвращающимся жителям планируется предоставлять земельные участки, расположенные в радиусе 1–2 километров от их сел. Предусматривается разделение земель на участки и создание на них всей необходимой инфраструктуры. При этом минимальная площадь одного хозяйства установлена на уровне 5 гектаров.

По его словам, земли, расположенные на большем удалении от сел, планируется предоставлять в аренду для инвестиционных целей на конкурсной основе. Минимальная площадь участка для реализации инвестиционных проектов составляет 20 гектаров.

«Уже завершены 4 конкурса. На них поступило более 500 заявок, и примерно по 48–50% заявок определены победители. Имеются инвестиционные заявки и определены победители по таким направлениям, как животноводство, рыбоводство, садоводство и растениеводство», — отметил М. Мамедов.

Министр подчеркнул, что главная цель заключается в обеспечении достаточного дохода фермеров, занимающихся сельским хозяйством. По его словам, в настоящее время средняя площадь земельного участка, приходящаяся на одно аграрное хозяйство в стране, составляет 1,7 гектара, а доходы от его использования во многих случаях не позволяют фермерам удовлетворять свои потребности.

«В некоторых случаях фермеры получают доход ниже прожиточного минимума. Это не та цель, к которой мы стремимся. Именно поэтому на освобожденных территориях минимальная площадь участка установлена на уровне 5 гектаров», — сказал он.

М. Мамедов добавил, что в некоторых селах площадь земель, доступных с учетом особенностей рельефа, недостаточна для выделения каждому хозяйству по 5 гектаров. В таких случаях жителям предлагается объединяться и создавать семейные крестьянские хозяйства или кооперативы.

Министр отметил, что на освобожденных территориях уже создаются подобные кооперативы. В частности, он упомянул эффективную совместную деятельность женщин-фермеров в селе Ханъюрду Ходжалинского района.

Отвечая на вопрос о ценах на рыбную продукцию, М. Мамедов отметил, что основным фактором формирования цен является соотношение спроса и предложения. Для увеличения предложения необходимо расширять объемы производства.

Он подчеркнул, что одной из основных задач министерства является недопущение монополизации сектора и развитие конкуренции.

«В стране насчитывается около 700 аквакультурных хозяйств, более половины из которых не зарегистрированы. В рамках нового закона мы упростим процедуру регистрации. Это создаст условия для регистрации хозяйств, получения субсидий на продукцию и развития конкуренции», — добавил министр.