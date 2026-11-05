Эрдоган посетит Азербайджан в День Победы

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 8 ноября в связи с празднованием Дня Победы.

Об этом глава турецкого государства заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Южной Кореи.

"8 ноября в Азербайджане будет отмечаться День Победы. Я также планирую посетить Азербайджан 8 ноября, если не произойдет ничего чрезвычайного. Надеюсь, что в рамках этого визита у нас будет возможность предпринять необходимые шаги.

У меня уже состоялся телефонный разговор с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Разумеется, за это время я направил в Азербайджан руководителя Национальной разведывательной организации и министра иностранных дел.

Я всегда говорю, что наши отношения с Азербайджаном значительно выходят за рамки классических дипломатических контактов. Нерушимая связь между двумя странами основана на нашей общей истории, культуре, судьбе и, даст Бог, будущем. Нет никаких препятствий, которые братство Турции и Азербайджана не смогло бы преодолеть с Божьей помощью", - отметил Эрдоган.