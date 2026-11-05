Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей медиа

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы представителей медиа в связи со 100-летним юбилеем азербайджанского радио и профессиональным праздником работников телевидения и радио Азербайджана.

"Руководствуясь пунктами 23 и 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанского радио и профессионального праздника работников Азербайджанского телевидения и радио постановляю:

1. За заслуги в развитии медиа в Азербайджане наградить следующих лиц:

«Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»

Агаева Ганбара Мусеиб оглу

Алиярзаде Рагиба Кямал оглу

Алиеву Нигяр Али гызы

Гусейнова Мурада Мухаммед оглу

Гусейнову Чимназ Габиб гызы

Гулиеву Нигяр Сабир гызы

орденом «Эмек» 2-й степени

Алиева Айдына Гусейн оглу

Музаффарли Азада Музаффар оглу

Зохрабову Марьям Аббас Гулу гызы

орденом «Эмек» 3-й степени

Абдуллаева Азера Садулла оглу

Эминбейли Шакира Вафа оглу

Эйвазову Аиду Мамедшах гызы

Халилову Севиндж Ибрагим гызы

Ислам-заде Наилю Хунбат гызы

Гадирзаде Лейлу Салам гызы

Гулиеву Арзу Тельман гызы

Новрузова Фаига Саттар оглу

Рамазанова Мубариза Фазиль оглу

Садыгова Орхана Фикрет оглу

медалью «Терегги»

Абдуллаева Гасана Наджафгулу оглу

Абушева Гусейна Рауф оглу

Агамирова Васифа Алп оглу

Аллахвердиеву Лалу Аббас гызы

Аллахъярова Зию Галамали оглу

Асланову Биллуру Аслан гызы

Бабаева Замига Эсмиран оглу

Бабаева Заура Эйваз оглу

Бабаеву Тахмину Адиль гызы

Багирова Кязыма Расим оглу

Джабарова Фуада Шамиль оглу

Джавадова Ровшана Новруз оглу

Дадашева Турала Сиявуш оглу

Дементьеву Викторию Сергеевну

Эйнуллаеву Судабу Джахангир гызы

Абилову Хаялю Алиага гызы

Адилову Жалю Эльсевер гызы

Эфендиеву Афаг Васиф гызы

Алибейли Эльчина Видади оглу

Аливердиеву Матанат Меджнун гызы

Алиева Джавида Габиль оглу

Алиева Эльмана Юсубали оглу

Алиева Эльшада Халид оглу

Алиева Эльшана Гасан оглу

Алиева Саявуша Агамехди оглу

Алиева Теймура Хафиз оглу

Алиева Турала Амир оглу

Гаджиева Али Афлан оглу

Гасанли Джейхуна Эйваз оглу

Гасанова Исмаила Фирудин оглу

Гусейнова Эмина Тофиг оглу

Гусейнова Алигейдара Шахбаз оглу

Халилова Фахри Вагиф оглу

Искендерову Вафу Захид гызы

Исмаилова Шахина Байрамали оглу

Исмаилову Марину Юсиф гызы

Исмаилову Парвин Сулейман гызы

Гафарова Фарруха Алигусейн оглу

Гараева Азера Эйюб оглу

Гасымову Парвану Надир гызы

Ганбарова Ильхама Бархудар оглу

Гулиеву Жалю Сабир гызы

Гурбанова Ибрагима Вилаят оглу

Мехтиеву Махаббат Рахман гызы

Мамедову Арзу Мохуббат гызы

Мамедову Бановшу Худаверди гызы

Мамедову Хаялю Гюлалы гызы

Мирзоеву Дильшад Тахир гызы

Мурадову Гюльнар Гаджи гызы

Надирова Агали Рамиз оглу

Насибову Алмаз Махмуд гызы

Насирова Эмиля Насир оглу

Пириеву Айтен Садагат гызы

Расулову Ильхаму Логман гызы

Сеидову Сабину Ислам гызы

Султана Руслана Султан оглу

Ширинову Гюльяз Муса гызы

Тагиева Яшара Тахир оглу

Танрыверди Гусейна Исмаил оглу

Зейналова Ильхама Адиль оглу.

2. За особые заслуги в развитии медиа в Азербайджане и многолетнюю плодотворную деятельность предоставить персональную пенсию Президента Азербайджанской Республики следующим лицам:

Хадыеву Фазилю Рауф оглу

Мамедову Ахмеду Гадир оглу", - говорится в распоряжении.