Потребительский кредит до 50 000 AZN от Халг Банк с комиссией 0%!

Халг Банк предоставляет своим клиентам возможность воспользоваться финансовыми услугами на более выгодных условиях. В рамках кампании, которая продлится до 31 января 2027 года, клиенты могут оформить потребительский кредит на сумму до 50 000 AZN по годовой процентной ставке от 11%.

В период действия кампании выгодные процентные ставки предлагаются как по обеспеченным, так и по необеспеченным потребительским кредитам. Комиссия за выдачу кредитов сроком на 12 месяцев составляет 0%.

Чтобы воспользоваться предложением, клиенты могут подать онлайн-заявку на сайте https://loanorder.xalqbank.az/, оформить заявку через мобильное приложение XalqOnline или обратиться в любой филиал Халг Банка.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.