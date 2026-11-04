БАКУ/Trend/ - Алжир и Азербайджан планируют провести первое заседание совместной комиссии в 2027 году.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила посол Алжира в Азербайджане Закия Игыл на мероприятии в Баку, посвященном 72-й годовщине начала Алжирской революции.

«Создание совместной комиссии в текущем году стало важным этапом в развитии двустороннего сотрудничества. Мы рассчитываем на проведение ее первого заседания в Баку в первой половине 2027 года», - сказала посол.

Она также сообщила, что сотрудничество между двумя странами получает новый импульс благодаря политическому диалогу, межпарламентским обменам, развитию культурных связей, а также взаимодействию в рамках международных и региональных организаций.

Посол отметила значительный потенциал для углубления партнерства в сферах углеводородов, природного газа, нефтехимии и возобновляемой энергетики: «В этой связи мы приветствуем ратификацию в текущем году меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой сфере».