Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему»

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджанской Республики.

Согласно документу, «Частично обновленный Регламент радиосвязи и приложений к нему», принятый Заключительными актами Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, состоявшейся 20 ноября - 15 декабря 2023 года, утверждён с соответствующим заявлением Азербайджанской Республики.