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Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему»

Политика Новость 5 ноября 2026 15:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему»
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Алямда Насиб
Алямда Насиб
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон Азербайджанской Республики об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджанской Республики.

Согласно документу, «Частично обновленный Регламент радиосвязи и приложений к нему», принятый Заключительными актами Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, состоявшейся 20 ноября - 15 декабря 2023 года, утверждён с соответствующим заявлением Азербайджанской Республики.

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