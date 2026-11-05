В Баку проходит I Форум по аквакультуре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит I Форум по аквакультуре.

В мероприятии принимают участие министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов, директор Центра рыболовства и аквакультуры Джейхун Алиев, руководители других подведомственных структур министерства, а также зарубежные гости, сообщает корреспондент Trend.

Выступая на мероприятии, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов заявил, что в Азербайджане планируется увеличить годовой объем производства продукции аквакультуры с нынешних 3 400 до 7 700 тонн к 2030 году.

Министр отметил, что увеличение производства будет способствовать улучшению обеспечения внутреннего рынка отечественной продукцией, снижению зависимости от импорта и расширению экспортных возможностей.

По его словам, Государственная программа по развитию производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыбной продукции и продукции аквакультуры в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы, утвержденная распоряжением Президента Ильхама Алиева, определяет основные задачи на предстоящий период.

"В рамках программы предусматривается приведение нормативно-правовой базы рыбного хозяйства в соответствие с международными стандартами, цифровизация механизмов управления и контроля, охрана рыбных ресурсов и модернизация рыбоводческих хозяйств. В то же время поставлены цели по определению благоприятных зон для производства, укреплению племенного потенциала, созданию агропарка аквакультуры, формированию механизмов субсидирования и предоставления льгот", - отметил министр.

М. Мамедов подчеркнул, что развитие рыбного хозяйства и аквакультуры открывает широкие возможности для укрепления продовольственной безопасности, повышения уровня занятости в регионах и развития предпринимательства. Реализация этого потенциала требует внедрения современных технологий, интеграции научных знаний в производственные процессы и стимулирования инвестиций.

Министр добавил, что создание Центра рыболовства и аквакультуры сформировало необходимую институциональную основу для развития отрасли на основе единого подхода. Охрана водных биологических ресурсов, восстановление рыбных запасов и предотвращение незаконного вылова рыбы входят в число основных направлений его деятельности.

Руководитель отдела аграрных вопросов и экологии Аппарата Кабинета министров Лятиф Гасымов отметил, что богатые запасы пресной воды в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах создают возможности для формирования на этих территориях устойчивых кластеров аквакультуры с сохранением экологического равновесия.

Он отметил, что освобожденные от оккупации территории рассматриваются в качестве приоритетной зоны для создания устойчивых кластеров аквакультуры.

"Создаваемые на этих территориях современные высокотехнологичные предприятия смогут значительно увеличить не только потенциал внутреннего рынка, но и региональные экспортные возможности Азербайджана", - отметил Л. Гасымов.

Руководитель отдела подчеркнул, что изменение климата и нехватка водных ресурсов требуют перехода к принципам климатически устойчивой аквакультуры. В этой связи особую актуальность приобретает внедрение в рыбоводческих хозяйствах систем мониторинга на основе искусственного интеллекта.

По его словам, отслеживание температуры водоемов, кислородного баланса и биохимического состава воды в режиме реального времени с помощью цифровых датчиков позволит не только повысить продуктивность, но и заблаговременно прогнозировать экологические риски.

Л. Гасымов заявил о необходимости уделять особое внимание сохранению и восстановлению местных и эндемичных видов рыб во внутренних водоемах, в частности ценного генофонда Каспийского бассейна. Развитие коммерческой аквакультуры должно способствовать снижению нагрузки на естественные экосистемы и зависимости от вылова диких популяций рыб.

Заместитель регионального представителя ФАО по Европе и Центральной Азии Набиль Ганги заявил, что ФАО готова содействовать развитию устойчивого рыболовства и аквакультуры в Азербайджане и регионе, используя опыт и знания, накопленные в различных странах.

Он отметил, что расширение полномочий Министерства сельского хозяйства в сфере рыболовства и аквакультуры создает дополнительные возможности для улучшения доступа отрасли к инвестициям, инновациям и механизмам поддержки.

По словам Н. Ганги, Государственная программа на 2026-2030 годы создает четкую основу для достижения этих целей, включая рыболовство и аквакультуру наряду с сельским хозяйством в число приоритетных направлений развития страны.

"Последняя оценка ФАО показывает, что в настоящее время аквакультура обеспечивает более половины мирового производства водных животных. Продукты питания водного происхождения являются ценным источником питательных веществ, а рыболовство и аквакультура обеспечивают средствами к существованию людей даже в районах, удаленных от побережья", - отметил он.

Представитель ФАО подчеркнул, что для мелких производителей и рыболовецких сообществ развитие должно означать стабильный доход, практические консультации и доступ к рынкам. Необходимо также расширять возможности женщин и молодежи для создания устойчивого бизнеса в местах их проживания.

"Развитие должно основываться на здоровой водной среде и научных данных. Важно обеспечить эффективное управление рыболовством в Каспийском море и внутренних водоемах Азербайджана, сохранение среды обитания и ответственное ведение аквакультурной деятельности. Более полная информация о здоровье водных животных, рациональном использовании водных ресурсов и климатических рисках должна служить ориентиром при принятии инвестиционных решений", - заявил Н. Ганги.

Отметим, что Центр рыболовства и аквакультуры был создан указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 декабря 2024 года в качестве публичного юридического лица при Министерстве сельского хозяйства. Центр осуществляет деятельность в сфере организации и управления рыболовством и аквакультурой, воспроизводства рыбных и других водных биологических ресурсов, их использования, охраны и контроля за ними.

Новость обновляется