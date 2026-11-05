Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,64 доллара США, или на 5,85%, до 106,81 доллара США.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 5,75 доллара, или на 5,44%, и составила 99,90 доллара США.

Цена сырой нефти марки Urals по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 6,63 доллара, или на 8,33%, и составила 72,95 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 9,03 доллара, или на 8,58%, и составила 96,16 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно данным Trading Economics, в четверг цена одного барреля сырой нефти опустилась ниже 87 долларов, продолжив снижение после падения более чем на 8% на предыдущей торговой сессии, и приблизилась к минимуму за последний месяц.

"Снижение цен связано с ожиданиями, что получение демократами большинства в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в США усилит давление на администрацию Трампа с целью прекращения войны с Ираном.

Президент Дональд Трамп признал, что одним из основных факторов потерь республиканцев на выборах стал конфликт с Ираном, а также назвал рост цен на бензин одной из важных причин. Вместе с тем он заявил, что в ближайшее время не планируется усиливать военные удары по Ирану.

Ожидается, что Конгресс, находящийся под контролем демократов, может ограничить финансирование военных операций на Ближнем Востоке. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, в свою очередь, заявил, что будет выдвигать инициативы, направленные на прекращение конфликта.

В то же время экспорт сырой нефти из Персидского залива начал восстанавливаться, и, как сообщается, предложение превышает краткосрочный спрос. В целом цена нефти марки WTI, являющейся основным нефтяным ориентиром США, с начала этой недели снизилась примерно на 16%", - отмечается в информации.