ЦБ Азербайджана и MFC обсудили развитие микрофинансирования

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Центр микрофинансирования (MFC) обсудили развитие микрофинансирования и финансовой инклюзивности.

Об этом говорится в информации ЦБА.

Согласно информации, заместитель председателя ЦБА Тогрул Алиев встретился с генеральным исполнительным директором MFC Катариной Павлак.

"В ходе встречи обсуждались шаги, предпринимаемые Центральным банком Азербайджана для развития предпринимательства и микрофинансирования в стране, стратегические приоритеты в области финансовой инклюзивности, а также перспективы расширения применения инноваций и технологических решений в финансовом секторе. Кроме того, стороны обменялись мнениями о роли небанковских кредитных организаций в развитии финансового сектора и бизнеса, работе по расширению их деятельности, а также подчеркнули важность укрепления сотрудничества между международными партнерами и регулирующими органами в данном направлении", - передает банк.

Отметим, что Центр микрофинансирования (Microfinance Centre, MFC) - региональная сеть организаций, работающих в сфере микрофинансирования и социального финансирования в Европе и Центральной Азии.

Организация объединяет поставщиков микрофинансовых и социальных финансовых услуг, системы финансовых кооперативов, банки социального финансирования, импакт-инвесторов, академические учреждения, национальные и международные организации поддержки (в том числе консалтинговые компании и поставщиков IT- и цифровых решений), а также национальные сети.

В своей работе организация уделяет внимание внедрению передовых практик и стандартов устойчивого развития, обмену знаниями, продвижению соответствующих инициатив и развитию сетевого взаимодействия в регионе Европы и Центральной Азии.