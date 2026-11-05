Брендированные резиденции могут стоить на 20-40% дороже обычного жилья - PASHA Real Estate

БАКУ /Trend/ - Брендированные резиденции позволяют девелоперам устанавливать цены на 20-40 процентов выше по сравнению с обычными жилыми объектами.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил коммерческий директор PASHA Real Estate Group и генеральный директор по международным проектам Эльчин Гадимов в ходе международной выставки недвижимости и инвестиций AIREX 2026, проходящей в Баку.

"Одним из основных преимуществ брендированных резиденций является престиж. Однако в зависимости от страны и особенностей рынка значение могут приобретать также узнаваемость самого бренда и его продукции.

Сегодня мы наблюдаем, что брендированные резиденции NH или IKA также представлены на рынке. Поэтому иногда узнаваемость продукта и знакомство с ним потребителей могут иметь большее значение, чем имя девелопера", - отметил он.

Э. Гадимов сообщил, что ценовая надбавка за брендированные резиденции в Азербайджане и других странах присутствия компании составляет 20-40 процентов.

По его словам, гостиничные бренды обеспечивают узнаваемость и престиж, а в большинстве проектов с участием таких брендов также предусматривается наличие гостиницы.

"В то же время сотрудничество с lifestyle-брендами, в частности Armani или Dolce & Gabbana, может существенно увеличить расходы девелопера. Это связано с требованиями к использованию определенной мебели, материалов и тканей, что не всегда сопровождается соответствующим увеличением стоимости проекта для застройщика.

PASHA Real Estate Group работает на рынке около 20 лет, преимущественно в Азербайджане, а последние пять лет расширяет международную деятельность. В настоящее время компания представлена в шести странах, включая Азербайджан.

При выходе на новый рынок девелоперу может потребоваться 8-10 лет, чтобы сформировать репутацию компании, предлагающей качественные объекты и обеспечивающей их долгосрочную ценность. В таких условиях сотрудничество с международным брендом может стать одним из способов повысить узнаваемость девелопера и ускорить продажи", - сказал он.