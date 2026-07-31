Какую роль играет Туркменистан в новой экспортной стратегии Узбекистана

БАКУ /Trend/ - 27-28 июля в Ашхабаде состоялся туркмено-узбекский бизнес-форум, собравший представителей государственных структур и деловых кругов двух стран. Основной акцент был сделан не на увеличении взаимной торговли как таковой, а на развитии промышленной кооперации, совместных производств, строительной отрасли, поставках строительных материалов и расширении участия узбекских компаний в реализации крупных проектов в Туркменистане. По итогам переговоров стороны договорились активизировать контакты между предприятиями, развивать совместные инвестиционные проекты и расширять сотрудничество в промышленности и строительстве.

Особое внимание привлекли заявления узбекской стороны. Посол Узбекистана в Туркменистане Равшанбек Алимов отметил, что Ташкент заинтересован в расширении промышленной кооперации с Ашхабадом, а представители узбекского бизнеса выразили готовность участвовать в строительных проектах в Туркменистане, поставлять строительные материалы, промышленную продукцию и создавать совместные производственные мощности. Практически все обсуждаемые инициативы были связаны с производством, строительством и промышленностью, что заметно отличает нынешний форум от традиционных мероприятий, посвященных преимущественно вопросам торговли.

Чтобы понять, почему на форуме в Ашхабаде столь заметное место заняли вопросы промышленной кооперации и строительной отрасли, необходимо посмотреть на процессы, происходящие в экономике Узбекистана. В последние годы Ташкент последовательно меняет структуру экономического роста, делая ставку не только на увеличение объемов производства, но и на выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью и расширение экспортного потенциала промышленности. Именно экспортно-ориентированное производство сегодня рассматривается властями как один из ключевых источников дальнейшего экономического роста страны.

Такой курс обусловлен необходимостью сохранить высокие темпы развития экономики. По итогам 2025 года промышленное производство в Узбекистане выросло на 6,8%, экспорт - на 24%, а объем внешней торговли превысил 81 млрд долларов. Одновременно государство продолжает стимулировать создание новых производств, расширение глубокой переработки сырья и выход отечественных предприятий на зарубежные рынки. Эти приоритеты последовательно закрепляются как в государственных программах промышленного развития, так и в мерах поддержки экспортно ориентированных предприятий.

Особенно показательной выглядит ситуация в производстве строительных материалов. Отрасль стала одной из наиболее быстрорастущих в промышленности страны: в 2025 году экспорт строительных материалов достиг 1,2 млрд долларов, увеличившись более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом, были одновременно запущены сотни новых инвестиционных проектов, направленных на дальнейшее расширение производственных мощностей. Иными словами, речь идет уже не только об удовлетворении внутреннего спроса, а о создании производственной базы, ориентированной на внешние рынки.

Если внутренние задачи подталкивают Узбекистан к ускоренному развитию промышленного производства, то внешняя среда делает эту стратегию особенно своевременной. Сразу несколько соседних рынков одновременно входят в этап, когда спрос на строительные материалы, промышленное оборудование и инженерную продукцию может существенно увеличиться. И именно это во многом объясняет то, почему в последние месяцы Ташкент столь активно продвигает промышленную кооперацию с соседними странами.

Наиболее очевидным направлением остается Афганистан. Несмотря на сохраняющуюся неоднозначную ситуацию с политической и социальной турбулентностью, в последние годы страна постепенно переходит к реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и развитие международного транспортного коридора Lapis Lazuli. Одновременно Узбекистан продолжает продвигать Трансафганскую железную дорогу, расширяет торговлю с Кабулом, рассматривая афганский рынок как один из ключевых экспортных векторов для собственной промышленности. При этом структура узбекского экспорта уже меняется: наряду с продовольствием, все большую роль начинает играть экспорт металлоконструкций, труб, алюминиевой продукции, строительной техники и других промышленных товаров.

Не менее важным представляется и иранское направление. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, Тегеран вероятно столкнется с масштабной потребностью в восстановлении и модернизации отдельных объектов инфраструктуры после военного конфликта с США и Израилем. Даже учитывая наличие собственной развитой промышленной базы, такие процессы традиционно сопровождаются ростом импорта отдельных видов строительных материалов и инженерных решений. Для Узбекистана это означает потенциальное расширение рынка сбыта именно той продукции, производство которой страна сейчас активно наращивает. Показательно, что параллельно Ташкент продолжает последовательно упрощать транспортное взаимодействие с Ираном, укрепляя торговые связи.

На этом фоне особое значение приобретает Туркменистан. Если Афганистан рассматривается Узбекистаном как рынок, где в перспективе может увеличиться спрос на промышленную продукцию по мере реализации крупных инфраструктурных проектов, а Иран - как потенциальное направление, где после завершения нынешнего военного кризиса и начала восстановления разрушенной инфраструктуры может существенно вырасти потребность в строительных материалах и инженерных решениях, то туркменский рынок развивается по иной логике. Как Trend отмечал в своей статье "Внутри инвестиционного цикла Туркменистана: как турецкие подрядчики формируют новую фазу экономического роста", страна фактически вступила в новый инвестиционный цикл, отправной точкой которого стало начало реализации четвертой очереди освоения газового месторождения Галкыныш. Ключевое значение имеет мультипликативный эффект газового проекта: столь масштабные инвестиции неизбежно стимулируют строительство новых объектов, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, рост государственных расходов и инвестиционной активности, формируя устойчивый спрос на строительные материалы, промышленную продукцию и услуги подрядчиков на протяжении нескольких лет. Этим, вероятно, и обусловлен повышенный интерес узбекских производителей к промышленной кооперации с Туркменистаном - речь идет уже не столько о выходе на соседний рынок, сколько о стремлении встроиться в экономический цикл, который способен генерировать долгосрочный спрос на совместно производимую продукцию.

Именно поэтому прошедший в Ашхабаде бизнес-форум выходит за рамки обычной деловой встречи. Он показывает, что узбекская сторона рассматривает Туркменистан не только как соседний рынок, но и как одного из ключевых партнеров для расширения собственных производственных возможностей и выхода на новые внешние рынки. Если эта линия получит практическое продолжение, сотрудничество двух стран будет все больше опираться не на разовые торговые сделки, а на совместные инвестиционные проекты, промышленную кооперацию и развитие экспортно ориентированных производств. В этом смысле форум в Ашхабаде можно рассматривать как один из первых признаков формирования новой модели туркмено-узбекского экономического партнерства.