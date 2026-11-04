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Камран Иманов награжден орденом "Шараф"

Политика Новость 4 ноября 2026 15:51 (UTC +04:00)
Камран Иманов награжден орденом "Шараф"
Фото: Trend News Agency

БАКУ/Trend/ - Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов награжден орденом "Шараф".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

В документе, опубликованном на официальной сайте Президента Азербайджана, говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности наградить Камрана Султан оглу Иманова орденом "Шараф"".

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