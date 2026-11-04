БАКУ/Trend/ - Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов награжден орденом "Шараф".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
В документе, опубликованном на официальной сайте Президента Азербайджана, говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности наградить Камрана Султан оглу Иманова орденом "Шараф"".