БАКУ/Trend/ - Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Камран Иманов награжден орденом "Шараф".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

В документе, опубликованном на официальной сайте Президента Азербайджана, говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе в Азербайджанской Республике и большие заслуги в развитии сферы прав интеллектуальной собственности наградить Камрана Султан оглу Иманова орденом "Шараф"".