Парвиз Шахбазов встретился с вице-президентом Группы ВБ по инфраструктуре

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики состоялась встреча с участием министра энергетики Парвиза Шахбазова и вице-президента по инфраструктуре Группы Всемирного банка Валери Левков.

Об этом Trend сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества в области возобновляемой энергии, модернизации электросетей, энергоэффективности и региональных энергетических связей. Было отмечено успешное формирование партнерства между Азербайджаном и Всемирным банком по различным направлениям — от сферы углеводородов до проектов в сфере возобновляемой энергетики, а также наличие большого потенциала для дальнейшего расширения этого сотрудничества в ближайшие годы. Подчеркнуто, что результаты, достигнутые Азербайджаном в сфере возобновляемой энергетики в короткие сроки, являются важным показателем реформ, проводимых в энергетическом секторе. Отмечена значимость программ, реализуемых Азербайджаном в сфере энергетики, в частности работ по укреплению передающих сетей, повышению энергоэффективности.

Было заявлено, что одним из ключевых вызовов в глобальном энергетическом секторе в последние годы является устойчивость передающих сетей и интеграция мощностей возобновляемой энергии в систему. В этом контексте меры, принимаемые Азербайджаном по расширению и модернизации передающих сетей, были расценены как правильный и стратегический подход. Были рассмотрены работы, проводимые в рамках проекта по укреплению передающей сети (AZURE) для обеспечения интеграции источников возобновляемой энергии в сеть.

Особое внимание было уделено инициативам Азербайджана по региональным энергетическим связям. Была предоставлена информация о ходе процесса технико-экономического обоснования проекта «Коридор зеленой энергии» в направлении Черного моря и Восточной Европы. Кроме того, обсуждались работы по проектам интерконнекторов Азербайджан — Центральная Азия, а также Азербайджан — Грузия — Турция — Болгария. Было отмечено, что проект линии электропередачи из Каспийского региона в направлении Нахчывана и Турции также находится на стадии реализации. Также были оценены возможности сотрудничества со Всемирным банком по реализации проектов энергоэффективности на основе модели ESCO. Было отмечено, что эта модель, при которой частный сектор получает доход за счет экономии энергии без привлечения государственных средств, может быть полезна и для Азербайджана.

В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества по проектам ветровой энергии в море, применению технологий «умных сетей» и систем накопления энергии на батареях (BESS). Со стороны Всемирного банка была выражена готовность оказать поддержку Азербайджану в этих направлениях.