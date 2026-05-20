Азербайджан и Узбекистан проводят мониторинг загрязнения воздуха в Каспийском регионе – эксперт IDEA Campaign

БАКУ/Trend/ - В рамках совместного пилотного проекта Азербайджана и Узбекистана проводится мониторинг загрязнения воздуха в Каспийском регионе.

Как сообщает Trend, об этом заявил эксперт "IDEA Campaign" Эльнур Сафаров в своем выступлении на тему «Новое дыхание Новой городской повестки: интеграция качества воздуха и зеленой инфраструктуры для устойчивых городов» в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящего в Баку.

Он отметил, что направление ветровых потоков и региональная атмосферная циркуляция в регионе Каспийского моря оказывают серьезное влияние на распространение загрязнения воздуха.

«В исследовании, проведенном нами два года назад, мы изучали не только загрязнение, но и процессы, происходящие на Каспийском море, а также влияние ветровых потоков на испарение и уровень моря. Исследования показали, что ветровые потоки в восточном направлении увеличиваются, замещая потоки северного направления. Говоря простым языком, ветры, дующие из Центральной Азии, начинают доминировать над поверхностью Каспия", — сообщил он.

Он подчеркнул, что теплые и сухие воздушные массы из Центральной Азии усиливают испарение на поверхности Каспийского моря и одновременно способствуют переносу загрязняющих веществ в регион.

"Эти потоки переносят загрязнение из таких регионов, как Ташкент, Казахстан и Туркменистан, в Азербайджан - в частности, на Абшеронский полуостров, в Баку и Сумгайыт", — сказал эксперт.

По его словам, снижение уровня воды в Северном Каспии и образование высыхающих участков могут привести к серьезным экологическим рискам.

"В результате обмеления Северо-Каспийского бассейна могут сформироваться зоны солончаковой пыли, и ветер вновь будет распространять эти частицы по всему региону. Этот процесс уже наблюдается и способствует росту проблем со здоровьем, включая аллергические и астматические заболевания", - подчеркнул Сафаров.

По словам Эльнура Сафарова, для более точной оценки распространения загрязнения воздуха важно использовать современные технологии.

«Мы больше не можем ограничиваться только измерениями на местах. Мы должны более точно моделировать атмосферные процессы с помощью спутниковых наблюдений, искусственного интеллекта, машинного обучения и географических информационных систем», — сказал он.

Он отметил, что специалисты Азербайджана и Узбекистана работают над совместным проектом.

"В рамках пилотного проекта будут созданы пункты мониторинга в Баку, на Абшероне и в Сумгайыте. Узбекская сторона, в свою очередь, подготовит 72-часовые модели регионального прогноза погоды. Цель проекта - более точное отслеживание перемещения загрязняющих веществ из Центральной Азии по региону", - отметил он.

В заключение Эльнур Сафаров отметил, что без регионального сотрудничества и научно обоснованного мониторинга эффективная борьба с загрязнением воздуха невозможна.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.