Эрдоган и фон дер Ляйен обсудили отношения между Турции и ЕС

Турция Материалы 20 мая 2026 00:54 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций при администрации президента Турции.

В ходе разговора обсуждались отношения между Турцией и ЕС, а также региональные и международные события.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за соблюдение режима прекращения огня и установление мира в регионе, а также скорейшее открытие Ормузского пролива.

Одной из главных тем переговоров стало укрепление экономической интеграции Турции с ЕС и решение вопросов, включенных в двустороннюю повестку дня.

Президент Эрдоган заявил, что напряженность в регионе вновь подчеркнула стратегическую важность отношений между Турцией и ЕС. Президент Турции подчеркнул целесообразность участия Анкары в инициативах Европейской стратегии безопасности, необходимость обновления Таможенного союза между Турцией и ЕС, а также основополагающую важность развития всестороннего сотрудничества между Анкарой и Брюсселем.

