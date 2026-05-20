Миграция и урбанизация больше не могут управляться раздельно — Угочи Даниелс

БАКУ /Trend/ - Миграция и урбанизация больше не могут управляться раздельно, эти процессы тесно связаны между собой.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Даниелс в ходе панельной дискуссии на тему «Миграция и города: рамки безопасного, инновационного и устойчивого управления» в рамках WUF13.

Она отметила, что сегодняшние обсуждения являются продолжением глобального диалога, состоявшегося две недели назад на Международном форуме по обзору миграции в Нью-Йорке.

«Сегодня миграция все больше приобретает урбанистический характер. Этот процесс формируется на фоне климатических изменений, конфликтов, демографических сдвигов и продолжающегося неравенства», — сказала У. Даниелс.

Она сообщила, что согласно Всемирному докладу о миграции Международной организации по миграции за 2026 год, в настоящее время в мире насчитывается 304 миллиона международных мигрантов.

«Это составляет примерно 3,7 процента населения мира. При этом их экономический и социальный вклад гораздо масштабнее их численности», — подчеркнула У. Даниелс.

Она отметила, что в настоящее время более 55 процентов населения мира проживает в городах, и ожидается, что в будущем этот показатель достигнет 68 процентов.

«Для нас как Международной организации по миграции сотрудничество с Государственной миграционной службой Азербайджана имеет особое значение. Города становятся передовой линией управления миграцией», — добавила заместитель генерального директора.

У. Даниелс отметила, что мигранты в основном расселяются в городах, где сосредоточены рабочие места, услуги и возможности.

«Однако в то же время в городах растет нагрузка на жилье, инфраструктуру, общественные услуги», — заключила она.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.