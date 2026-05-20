Отходы могут стать источником рабочих мест и инноваций

БАКУ/Trend/ - Пластиковые отходы необходимо воспринимать не только как экологическую проблему, но и как ресурс для создания инноваций и новых рабочих мест.

Как сообщает Trend, об этом заявил Генеральный директор и сооснователь компании WastePlus Синан Китагенда Тики на сессии «Замыкая цикл: продвижение управления отходами на пути к циркулярной экономике», проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

В ходе выступления Тики рассказал, что в Уганде пластиковые отходы использовались детьми для изготовления футбольных мячей.

«Для большинства людей это просто пластиковый контейнер. Но для нас в детстве это был футбольный мяч», - отметил он.

По его словам, подобный опыт с ранних лет формировал понимание того, как отходы могут получать вторую жизнь и использоваться повторно.

Тики рассказал, что в студенческие времена столкнулся с серьезной проблемой отсутствия эффективной системы обращения с отходами.

«Я не мог представить, что университет, которым я так гордился, окажется в худшем состоянии, чем моя школа. Повсюду были отходы, отсутствовали организованные места для их сбора», - сказал он.

Это подтолкнуло его к экологической деятельности. Вместе с другими студентами он организовал первые инициативы по устойчивому развитию и создал студенческую группу по вопросам экологии и управления отходами.

По словам Тики, спустя годы работы он пришел к выводу, что проблему отходов невозможно решить исключительно за счет их сбора.

«Мы поняли, что в отходах есть ценность. Если пластиковые бутылки будут продолжать производиться, значит, необходимо искать лучшие решения по их повторному использованию», - подчеркнул он.

Он отметил, что после окончания университета начал экспериментировать с различными вариантами переработки пластика и созданием инновационных решений на его основе.

Одним из таких проектов стало производство первой лодки из переработанного пластика.

«Этот проект позволил создать около 60 временных рабочих мест и убрать более 10 тысяч пластиковых бутылок из окружающей среды», - сообщил Тики.

По его словам, развитие циркулярной экономики и поддержка молодежных инициатив способны сыграть ключевую роль в решении глобального кризиса отходов и формировании устойчивых городов.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.