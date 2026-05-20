Адаптация зданий к климату становится ключевым вызовом для строительной отрасли - Saint-Gobain

БАКУ/Trend/ - Вопрос адаптации зданий к изменению климата и повышению устойчивости городской среды становится одним из центральных вызовов строительной отрасли.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент по устойчивому развитию французской компании Saint-Gobain Эммануэль Норман в ходе делового круглого стола по вопросам финансирования доступного жилья, проходящего в рамках Всемирного форума городов в Баку.

В своем выступлении он сослался на результаты ежегодного глобального исследования компании Bouygues, посвящённого устойчивому строительству.

По его словам, согласно данным опроса, охватившего 4 800 представителей строительной отрасли и 30 000 граждан в 30 странах, уровень осведомлённости о концепции устойчивого строительства остаётся высоким: 94% участников хотя бы слышали о ней, а 67% заявляют о чётком понимании темы.

«При этом исследование фиксирует существенный разрыв между осведомлённостью и практической реализацией. Только 30% профессионалов уже реализуют устойчивые строительные проекты, тогда как 55% планируют их внедрение. Среди местных органов власти 86% считают устойчивость важным критерием при госзакупках, однако лишь 20% уже отказывались от проектов, не соответствующих этим требованиям.

В регионах, наиболее подверженных климатическим рискам, она всё чаще становится частью определения устойчивого строительства: например, 42% респондентов в Африке и 41% на Ближнем Востоке связывают устойчивое строительство со способностью объектов противостоять природным и климатическим угрозам», - сказал он.

Норман отметил, что адаптация к климатическим изменениям всё чаще воспринимается не как будущий вызов, а как текущая операционная необходимость.

«При этом финансовый сектор сталкивается с асимметрией: затраты на адаптацию возникают сразу, тогда как эффект выражается в снижении будущих потерь и повышении долговечности активов», - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на то, что впервые в исследовании менее половины респондентов (47%) считают устойчивое строительство более ценным по сравнению с традиционными подходами с точки зрения экономической, социальной и экологической эффективности.

По его словам, для преодоления этого разрыва между амбициями и практикой Arup совместно с Saint-Gobain подготовила специальный доклад об адаптации зданий к изменению климата. В документе подчёркивается, что к 2050 году около 80% зданий в Европе уже будут существовать сегодня, что делает модернизацию существующего фонда ключевым направлением.