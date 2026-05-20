В рамках WUF13 проходит конференция о роли молодежи в градостроительстве и деколонизации

БАКУ /Trend/ - В рамках 13-й сесси Всемирного форума городов (WUF13) проходит международная конференция на тему "Роль молодежи в градостроительстве в процессе деколонизации".

Как сообщает Trend, мероприятие организовано Бакинской инициативной группой и станет первой международной встречей Глобальной молодежной платформы Юга, созданной по инициативе организации молодыми представителями различных стран мира.

В ходе сессии участники обсудят роль молодежи в преодолении последствий колониализма и неоколониализма, а также вопросы расширения международного сотрудничества между представителями стран Глобального Юга.

На конференции будут рассматрены вопросы укрепления координации между молодежными организациями из разных регионов, повышения осведомленности о дискриминации и нарушениях прав человека в отношении меньшинств, а также продвижения практических международных инициатив в этой сфере.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители 22 стран, включая членов Глобальной молодежной платформы Юга из нынешних и бывших колоний. Среди участников - молодые исследователи, специалисты по международному праву, представители сферы здравоохранения, молодежные лидеры, представители политических партий и организаций, выступающих за независимость, а также студенты университетов.

Впервые в конференции также принимает участие United Nations Youth Office.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут выдвинуты предложения и рекомендации, направленные на развитие международной молодежной солидарности и повышение эффективности совместных действий по вопросам деколонизации и защиты прав человека.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.

