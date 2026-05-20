Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,86 доллара США, или на 0,73%, составив 117,30 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 0,81 доллара США, или на 0,7%, и составила 114,90 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,79 доллара США, или на 0,84%, составив 93,43 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,22 доллара США, или на 0,19%, составив 114,68 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.