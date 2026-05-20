Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

БАКУ/ Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу с 1 по 30 июля 2026 года и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, с 1 по 30 июля 2026 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 2008 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1996–2007 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, не имеющие права на отсрочку от призыва или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу.

Также с 1 по 30 июля 2026 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе».

Кабинету министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения данного распоряжения.