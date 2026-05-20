В ООН заявили о запуске нового модуля по городскому развитию в рамках SPECA

БАКУ/Trend/ - Запускается новый модуль по городскому развитию City Track в рамках Специальной программы для экономики Центральной Азии (SPECA).

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Дмитрий Мариясин на Форуме городов SPECA, проходящего в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов в Баку.

Он отметил, что решение о перезапуске SPECA как практической платформы регионального сотрудничества было принято около трех лет назад на саммите в Баку.

По его словам, с тех пор уже достигнут прогресс в развитии Среднего коридора и создании финансового механизма Фонда SPECA.

Мариясин подчеркнул, что новый City Track стал третьим ключевым элементом в процессе активизации программы и ранее был впервые представлен в формате «мягкого запуска» на COP29 в Баку.

Он отметил, что города региона Центральной Азии и Южного Кавказа сталкиваются с общими вызовами, включая быструю урбанизацию, нагрузку на жилищные системы, устаревшую инфраструктуру, климатические риски, транспортные заторы, энергоэффективность и качество воздуха.

"Устойчивое развитие транспортных и торговых коридоров невозможно без устойчивости ключевых городских узлов, расположенных вдоль маршрутов", - отметил он.

Также он сообщил о подготовке совместного проекта с участием UN-Habitat, направленного на развитие устойчивых и "умных" городов в Центральной Азии. Инициатива предусматривает поддержку городского планирования, разработку практических решений, обучение и работу с данными.

Кроме того, Мариясин призвал города-участники SPECA активнее участвовать в механизме добровольных локальных обзоров по достижению Целей устойчивого развития, отметив их роль в формировании национальной политики и международного сотрудничества.

Отметим, что сегодня в Баку проходит четвертый день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

Третий день Всемирного форума городов (WUF13) также запомнился насыщенной программой мероприятий. В этот день состоялись обсуждения, посвященные глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, зеленой урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.